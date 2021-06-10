فلسطين.. 3 شهداء خلال اشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين اثنان منهما من عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية استشهدوا برصاص الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ونقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان أن ضابطا إسرائيليا من القوات الإسرائيلية المهاجِمة قُتِل في الاشتباكات.

في المقابل، قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات في صفوفها خلال تنفيذها عملية عسكرية في جنين.

وأضاف المراسل أن الاشتباكات اندلعت اليوم الخميس عندما اقتحمت قوات خاصة (كوماندوز) إسرائيلية مدينة جنين بعد منتصف الليل لاعتقال الشابين جميل العموري وأنس أبو زيد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيدين هما أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما) من مدينة نابلس، وتيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من بلدة ميثون قضاء جنين.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة الأولى للاشتباكات.

الصحة: شهيدان برصاص الاحتلال في جنين، وإصابة حرجة ( أدخل لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي ) الشهيدان من جهاز الاستخبارات بعد اطلاق الاحتلال النار عليهما تم النشر بواسطة ‏‎Ahmad Alqurna‎‏ في الأربعاء، ٩ يونيو ٢٠٢١

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين بعد اشتباك مسلح قرب مقر الاستخبارات في شارع الناصرة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت فور انسحابها بتعزيزات نحو المدخل الشمالي لمدينة جنين، في حين انتشرت عناصر فلسطينية مسلحة من كتاىب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مناطق مختلفة من المدينة.