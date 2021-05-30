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أحداث فلسطين

زعيم اليمين الإسرائيلي ينشر صورة مفبركة لمستشفى باكستاني على أنه مخزن أسلحة في غزة

30/5/2021

نشر زعيم اليمين الإسرائيلي نفتالي بينيت على قناته في يوتيوب مقطع فيديو يضم صورا مفبركة زعم أنها لمستشفى الشفاء في غزة، مدعيا أنها تظهر أماكن مدنية تستخدمها حركة حماس لتخزين أسلحتها في القطاع.

ووجه بينيت رسالته في الفيديو إلى نجوم أميركيين لتضامنهم مع الفلسطينيين في المعركة الأخيرة، واتهم فيه حركة حماس بأنها تستخدم الأماكن المدنية لتخزين أسلحتها؛ ومن بين هذه الأماكن التي ذكرها مستشفى الشفاء.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن صورة المبنى الظاهرة في الفيديو تعود إلى مستشفى في إسلام آباد بباكستان، وقالت القناة "لكن رغم كل شيء، لا يزال الفيديو مع الخطأ المحرج على حسابه، ولم يتم حذفه".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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