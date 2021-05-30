أمام نصب لنكولن.. مظاهرة حاشدة في واشنطن تنادي بالحرية لفلسطين وإنهاء الدعم الأميركي للاحتلال

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، أمس السبت، مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع المتظاهرون أمام نصب لنكولن التذكاري الذي يعدّ موقعا رمزيا للاحتجاج في واشنطن، مردّدين هتافات تنادي بالحرية لفلسطين وإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ووسط مئات من الأعلام الفلسطينية رفعتها الحشود، وكانت أكبر بكثير من سابقاتها في الفترة الأخيرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال شريف سلمي الذي شارك في المظاهرة "نأمل توجيه رسالة واضحة إلى حكومة الولايات المتحدة مفادها أن الأيام التي كانت تدعم فيها الدولة الإسرائيلية دون عواقب قد ولّت".

وأضاف المحامي البالغ 39 عاما المقيم في واشنطن في حديثه للوكالة "سنواجه أي سياسي يواصل تمويل السلاح لإسرائيل. سنعارضهم، سنصوّت ضدهم، وسنموّل خصومهم، حتى نتغلب عليهم في صناديق الاقتراع".

ورأى أن الناس "أفاقوا ويقاومون، سواء كان الأمر متعلقا بشباب يهود أو مسلمين أو سود أو بيض، فإن هناك تحوّلا لدى الأجيال في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالنضال من أجل التغيير وتحرير الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب المضطهدة".

أمام تمثال الرئيس الراحل أبراهام لنكولن الذي ارتبط اسمه بتحرير العبيد في الولايات المتحدة (الأوروبية)

أما لمى الأحمد التي جاءت مع أصدقاء لها من ولاية فرجينيا المجاورة، فقالت إن هناك "تغييرا هائلا" يجري في الولايات المتحدة لمصلحة القضية الفلسطينية، وأضافت ربة المنزل البالغة 43 عاما "نريد فقط أن ينظر العالم إلينا على أننا بشر. نحن لسنا إرهابيين".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي المحتلة إثر اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح حيث تسعى إسرائيل لطرد أسر فلسطينية من 12 منزلا وتسليمها للمستوطنين.

وردًّا على انتهاكات واسعة للمسجد الأقصى واعتداءات على المصلّين داخله في 28 رمضان، الموافق 13 مايو/أيار الجاري، أطلقت فصائل فلسطينية في غزة عشرات الصواريخ على المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وفي اليوم ذاته، شنّ الاحتلال عدوانا على غزة، برًّا وجوًّا وبحرًا، امتد 11 يوما وأسفر عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنًّا، قبل أن ينتهي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في 21 مايو/أيار.