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أحداث فلسطين|بحرين

باحث: حرب غزة تفسد التواصل العربي مع إسرائيل

الإمارات والبحرين تعرضتا لانتقادات لاذعة من الفلسطينيين وغيرهم من العرب (الجزيرة)
الإمارات والبحرين تعرضتا لانتقادات لاذعة من الفلسطينيين وغيرهم من العرب (الجزيرة)
27/5/2021

ورد في مقال نشره موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركي أن التركيز المتجدد على محنة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والعرب داخل إسرائيل يضع حكام الإمارات والبحرين في موقف حرج، ويوقف نظراءهم في دول أخرى -مثل السعودية وقطر وعمان- عن التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح المقال -الذي كتبه حسين إيبش الباحث المقيم بمعهد دول الخليج العربية بواشنطن- أنه بينما تقوم إسرائيل بتقييم حرب غزة الرابعة؛ يحصي حلفاؤها الجدد بين دول الخليج العربية تكاليف صداقتهم، ويقوم آخرون بإجراء حسابات جديدة حول الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

وبعد أن استعرض إيبش الأسباب التي دفعت الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الخريف الماضي؛ قال يجب أن تكون الإمارات والبحرين قد علمتا أن تحالفهما مع إسرائيل سيتوتر من وقت لآخر بسبب معاملة الفلسطينيين وتصرفاتها في القدس، لكن من غير المرجح أن تكونا قد توقعتا مثل هذا الاختبار الصعب والمبكر.

وأضاف أن الإمارات والبحرين تعرضتا لانتقادات لاذعة من الفلسطينيين وغيرهم من العرب، وأجبرت مشاعر الغضب العربية الحكومتين الإماراتية والبحرينية على إصدار بيانات شديدة اللهجة تدين الأعمال الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

عليهما وقع المزيد من الإحراج

وقال إنه مع تزايد الخسائر في غزة -وخاصة بين المدنيين الفلسطينيين- تزايد الغضب ضد إسرائيل، وتعمق القلق الإماراتي والبحريني عندما استخدمت قطر قدرتها الإعلامية -لا سيما شبكة الجزيرة- للفت الانتباه إلى الموت والدمار الذي أحدثته الضربات الصاروخية الإسرائيلية.

واستمر إيبش يقول إنه مع عودة الاهتمام العربي إلى القدس والأقصى -حيث تصاعد التوتر من جديد- يجب الإمارات والبحرين أن تتوقعا المزيد من الإحراج.

إن الموقعين العرب على اتفاقيات أبراهام لا يساورهم أي شك الآن في أن التطبيع مع إسرائيل قد وضعهم تحت رحمة فاعلين ليس لديهم تأثير فعلي عليهم، ولن يغيب هذا على دول الخليج الأخرى التي كانت -حتى وقت قريب- تفكر في التوقيع، و"قد يكون لديهم جميعا أسباب وجيهة للتحالف مع إسرائيل، ولكن على الأقل سينتظرون حتى تتلاشى أحداث هذا الشهر من الذاكرة العامة".

وختم إيبش مقاله بأن المؤشرات المبكرة الدقيقة حول الذين لم يوقعوا بعد ليست مشجعة، إذ مُنعت شركة طيران إسرائيلية مؤخرا من عبور المجال الجوي السعودي.

المصدر : بلومبيرغ

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