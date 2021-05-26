لبحث التهدئة وإعادة إعمار غزة.. هنية يتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية دعوة مصرية لزيارة القاهرة، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن زيارة هنية للقاهرة تأتي لاستكمال جهود مصر في -ما سماه- لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومتابعة دورها في جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أن هنية سيزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة خلال الأيام المقبلة، دون تحديد موعد.

وأجرى وفد أمني مصري في اليومين الماضيين مباحثات مع قيادات حماس في غزة، ضمن مشاورات تثبيت التهدئة التي تم إعلانها الجمعة الماضي، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوما.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح بمدينة القدس، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وامتد العدوان الإسرائيلي إلى غزة، وشمل قصفا جويا وبريا وبحريا، مما أسفر عن 254 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، بينما بلغ عدد الإصابات 1948، وفق وزارة الصحة بالقطاع.