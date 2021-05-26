البث الحي
أحداث فلسطين|مصر

لبحث التهدئة وإعادة إعمار غزة.. هنية يتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة

هنية سيزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة (الأناضول)
هنية سيزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة (الأناضول)
25/5/2021

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية دعوة مصرية لزيارة القاهرة، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن زيارة هنية للقاهرة تأتي لاستكمال جهود مصر في -ما سماه- لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومتابعة دورها في جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أن هنية سيزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة خلال الأيام المقبلة، دون تحديد موعد.

وأجرى وفد أمني مصري في اليومين الماضيين مباحثات مع قيادات حماس في غزة، ضمن مشاورات تثبيت التهدئة التي تم إعلانها الجمعة الماضي، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوما.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح بمدينة القدس، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وامتد العدوان الإسرائيلي إلى غزة، وشمل قصفا جويا وبريا وبحريا، مما أسفر عن 254 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، بينما بلغ عدد الإصابات 1948، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أشاد بمواقفه.. هنية لشيخ الأزهر: الفلسطينيون صامدون ويواصلون حماية الأقصى والمقدسات

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لشيخ الأزهر أحمد الطيب صمود الشعب الفلسطيني ومواصلته حماية المسجد الأقصى والمقدسات، مشيدا بالموقف الذي أطلقه دعما لفلسطين.

17/5/2021

خلال مؤتمر صحفي مشترك.. وزيرا خارجية مصر والأردن يتحدثان عن تنسيق مشترك لمواجهة تحديات ما بعد حرب غزة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك اهتماما بالغا في المرحلة الحالية بمؤازرة ودعم الأشقاء في غزة لما تعرضوا له من أضرار، في حين تحدث وزير الخارجية الأردني عن 3 أولويات في مرحلة ما بعد العدوان.

24/5/2021

تحركات دولية وإقليمية بعد هدنة غزة.. بلينكن يبحث أمن إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية تريدان استعادة المسار السياسي

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الاثنين- إلى الشرق الأوسط للاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وقادة آخرين في المنطقة، في الوقت الذي دخل فيه وقف إطلاق النار يومه الرابع.

24/5/2021
المزيد من أحداث فلسطين

بعد نظيره الأميركي.. وزير الخارجية البريطاني يبحث مع قادة إسرائيل والسلطة التهدئة وحلّ الدولتين

مطالبات بعزله.. غضب فلسطيني عقب تصريحات مسؤول أونروا بغزة عن دقة وحرفية القصف الإسرائيلي

شمالي تراجع عن تصريحاته وقال إن الدقة والحنكة العسكرية لا يمكن أبدا أن تكونا مبررا للحرب (رويترز)

تحدث عن معادلة جديدة.. نصر الله: أي مساس بالقدس والمقدسات سيؤدي إلى حرب إقليمية

نصر الله أشاد بالقدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية (مواقع التواصل)

عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على احتجاز مواطنيْن أردنيين

المملكة شهدت مظاهرات شبه يومية تضامنا مع الفلسطينيين إثر العدوان الأخير على غزة والتصعيد الإسرائيلي في القدس (الأناضول)
الأكثر قراءة
logo

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

مدير وكالة بيت مال القدس للجزيرة نت: المغرب يتكفل بنسبة 87% من تمويلنا ودولة عربية لم تقدم مساهمتها منذ 2011

الدكتور محمد سالم الشرقاوي: المغرب يساهم بـ 87% من موازنة الدول في بيت مال القدس (الجزيرة)
logo

معركة التركي الأخير.. يوم سحق العثمانيون البريطانيين على أرض العراق!

عزز الشكوك بصفقة طائرات إف-35.. واشنطن ترصد إفراغ طائرتين عسكريتين صينيتين عتادا في الإمارات

طائرات أميركية من طراز &#34;إف-35&#34; (رويترز)