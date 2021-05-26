البث الحي
أحداث فلسطين|أردن

عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على احتجاز مواطنيْن أردنيين

المملكة شهدت مظاهرات شبه يومية تضامنا مع الفلسطينيين إثر العدوان الأخير على غزة والتصعيد الإسرائيلي في القدس (الأناضول)
المملكة شهدت مظاهرات شبه يومية تضامنا مع الفلسطينيين إثر العدوان الأخير على غزة والتصعيد الإسرائيلي في القدس (الأناضول)
25/5/2021

قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بشأن احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل، وطريقة تعامل السلطات معهما.

وحمّلت الوزارة إسرائيل مسوؤلية سلامة المحتجزَين، وطالبت السفير الإسرائيلي بنقل رسالة الاحتجاج إلى سلطات بلاده للإفراج عنهما.

وأكدت وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما في أسرع وقت ممكن، "والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز إنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي برفض المملكة وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى.

كما أكد المتحدث أن الخارجية الأردنية أكدت رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح، وأن تهجيرهم عمل غير قانوني، وينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكانت إسرائيل أعلنت في 16 مايو/أيار اعتقال أردنييْن اثنين، قالت إنهما اجتازا الحدود من المملكة بهدف الوصول إلى القدس، وإنهما كانا يحملان سكاكين.

وشهدت المملكة مظاهرات شبه يومية تضامنا مع الفلسطينيين، إثر العدوان الأخير على غزة والتصعيد الإسرائيلي في القدس، وكان بعضها بمشاركة آلاف الشباب قرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

اقتحامات الأقصى.. الأردن يدين والرئاسة الفلسطينية تحذّر من العواقب

أدانت الرئاسة الفلسطينية والأردن استئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وحذّرتا من عواقب التصعيد، بينما تسود حالة من الهدوء الحذر باحات المسجد عقب اقتحام عشرات المستوطنين لها بحراسة قوات الاحتلال.

23/5/2021

خلال مؤتمر صحفي مشترك.. وزيرا خارجية مصر والأردن يتحدثان عن تنسيق مشترك لمواجهة تحديات ما بعد حرب غزة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك اهتماما بالغا في المرحلة الحالية بمؤازرة ودعم الأشقاء في غزة لما تعرضوا له من أضرار، في حين تحدث وزير الخارجية الأردني عن 3 أولويات في مرحلة ما بعد العدوان.

24/5/2021
المزيد من أحداث فلسطين

بعد نظيره الأميركي.. وزير الخارجية البريطاني يبحث مع قادة إسرائيل والسلطة التهدئة وحلّ الدولتين

مطالبات بعزله.. غضب فلسطيني عقب تصريحات مسؤول أونروا بغزة عن دقة وحرفية القصف الإسرائيلي

شمالي تراجع عن تصريحاته وقال إن الدقة والحنكة العسكرية لا يمكن أبدا أن تكونا مبررا للحرب (رويترز)

تحدث عن معادلة جديدة.. نصر الله: أي مساس بالقدس والمقدسات سيؤدي إلى حرب إقليمية

نصر الله أشاد بالقدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية (مواقع التواصل)

لبحث التهدئة وإعادة إعمار غزة.. هنية يتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة

هنية سيزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة (الأناضول)
الأكثر قراءة
logo

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

مدير وكالة بيت مال القدس للجزيرة نت: المغرب يتكفل بنسبة 87% من تمويلنا ودولة عربية لم تقدم مساهمتها منذ 2011

الدكتور محمد سالم الشرقاوي: المغرب يساهم بـ 87% من موازنة الدول في بيت مال القدس (الجزيرة)
logo

معركة التركي الأخير.. يوم سحق العثمانيون البريطانيين على أرض العراق!

عزز الشكوك بصفقة طائرات إف-35.. واشنطن ترصد إفراغ طائرتين عسكريتين صينيتين عتادا في الإمارات

طائرات أميركية من طراز &#34;إف-35&#34; (رويترز)