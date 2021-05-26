عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على احتجاز مواطنيْن أردنيين

قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بشأن احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل، وطريقة تعامل السلطات معهما.

وحمّلت الوزارة إسرائيل مسوؤلية سلامة المحتجزَين، وطالبت السفير الإسرائيلي بنقل رسالة الاحتجاج إلى سلطات بلاده للإفراج عنهما.

وأكدت وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما في أسرع وقت ممكن، "والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز إنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي برفض المملكة وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى.

كما أكد المتحدث أن الخارجية الأردنية أكدت رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح، وأن تهجيرهم عمل غير قانوني، وينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكانت إسرائيل أعلنت في 16 مايو/أيار اعتقال أردنييْن اثنين، قالت إنهما اجتازا الحدود من المملكة بهدف الوصول إلى القدس، وإنهما كانا يحملان سكاكين.

وشهدت المملكة مظاهرات شبه يومية تضامنا مع الفلسطينيين، إثر العدوان الأخير على غزة والتصعيد الإسرائيلي في القدس، وكان بعضها بمشاركة آلاف الشباب قرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.