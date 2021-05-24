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أحداث فلسطين

في حفل جماهيري بحضور السنوار.. القسام تؤبن الشهداء وتؤكد تثبيت معادلة القصف بالقصف

متحدث باسم كتائب القسام قال إن للمعركة فصولا لم تكتب بعد (الجزيرة)
متحدث باسم كتائب القسام قال إن للمعركة فصولا لم تكتب بعد (الجزيرة)
24/5/2021

قال متحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال حفل جماهيري أقيم في قطاع غزة اليوم الاثنين لتأبين شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير، إن الكتائب جاهزة للرد على أي تصعيد جديد.

وتابع المتحدث بأن "منطق العربدة لن يواجه إلا بالصمود والثبات والتحدي"، وأضاف "نقول للعدو إن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد، ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد".

ووجّه المتحدث التحية لشهداء غزة وكتائب القسام، مؤكدا أن المقاومة أوفت بوعدها وقامت بتثبيت "معادلة القصف بالقصف والدم بالدم" مع إسرائيل.

وأقيم الحفل في مدينة غزة بحضور يحيى السنوار رئيس حركة حماس في القطاع، الذي ظهر علنا للمرة الثانية منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي فجر الجمعة.

ويعد السنوار أحد أبرز المطلوبين لإسرائيل، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه لا حصانة لقادة حماس بمن فيهم السنوار ومحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام.

وظهر السنوار للمرة الأولى في شوارع غزة يوم السبت حين شارك في تقديم العزاء لعدد من شهداء العدوان الإسرائيلي دون أن يدلي بأي تصريحات.

وبدأ فجر الجمعة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة برعاية مصر بعد عدوان استمر 11 يوما أدى لاستشهاد نحو 250 فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال والنساء والمسنين.

المصدر : الجزيرة

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