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أحداث فلسطين

أبو مرزوق: الصلاة في ساحة البراق أبلغ رد على المستوطنين

ساحة البراق تقع في الجهة الغربية للمسجد الأقصى (الأناضول)
ساحة البراق تقع في الجهة الغربية للمسجد الأقصى (الأناضول)
24/5/2021

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إلى الصلاة في ساحة البراق، ليكون ذلك "أبلغ رد على المستوطنين" الذي يواصلون اقتحام المسجد الأقصى.

وقال -في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين- إن "ساحة البراق جزء أصيل من الأقصى المبارك، وكان في هذه الساحة مسجدان، مسجد المغاربة ومسجد البراق".

وأضاف "دفاع أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى رسولنا الكريم لهو تكريم من ربكم لكم، ولكن يجب أن لا تنسوا ساحة البراق والصلاة فيها وهذا أبلغ رد على المستوطنين".

وجاءت دعوة أبو مرزوق بعدما استأنف المستوطنون الإسرائيليون صباح أمس الأحد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال، وذلك بعد منعهم لمدة 3 أسابيع.

وتطلق إسرائيل على حائط البراق اسم "حائط المبكى" أو "الحائط الغربي"، ويؤدي اليهود الصلاة في ساحته، في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المكان.

وقد أكد خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري -في إعلان سابق- أن حائط البراق الذي يشكل جزءا من السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى، هو وقف إسلامي.

وشكلت هجمة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة شرارة الهبة الشعبية الفلسطينية الأخيرة التي أطلقت فيها المقاومة بقطاع غزة معركة "سيف القدس"، في حين نفذت إسرائيل قصفا مكثفا على القطاع على مدى 11 يوما، أدى لاستشهاد نحو 250 فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال والنساء والمسنين.

المصدر : وكالة الأناضول

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