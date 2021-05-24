بعد "الشيخ جراح".. وسم أنقذوا حي سلوان لمواجهة حملة تهجير إسرائيلية جديدة في القدس

تصدر وسم "#أنقذوا_حي_سلوان" مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وذلك بعد الكشف عن حملة تهجير جديدة يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها بحق السكان الفلسطينيين في الحي الواقع شرقي القدس الشرقية.

وحذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وزير شؤون القدس فادي الهدمي يحذر من مغبة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في حي #بطن_الهوى ببلدة #سلوان#الأردن #أنقذوا_حي_سلوان #فلسطين #القدس pic.twitter.com/hgXqwc744A — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) May 23, 2021

وتصدر وسم "أنقذوا_ حي_سلوان" الوسوم الأكثر تفاعلا في الأردن ومصر على موقع تويتر مع وسمي "#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح"، و"#الأقصى_في_خطر"، كما تفاعل معه مغردون فلسطينيون وعرب نددوا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة.

للي ما بعرف شو بصير بحي سلوان، الفيديو بوضح كلشي،

أقل واجب علينا هو الدفاع عنه بالنشر عالسوشيال ميديا. #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح #أنقذوا_حي_سلوان pic.twitter.com/7h34yeF8PB — Abdalrhman Mohammad (@Abdalrh90017389) May 23, 2021

وشارك لاعب المنتخب القطري السابق عادل الدهيم على الوسم المتداول قائلا في تغريدة على تويتر "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل الفلسطينيين بالتطهير العرقي لضمان استمرارية وهيمنة الاستعمار".

1550 فلسطينيا في 100 منزلا 63% منهم دون سن 18 عاما يواجهون تهديدا بالتهجير القسري من منازلهم في قرية سلوان بالمدينة المحتلة القدس. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل الفلسطينيين بالتطهير العرقي لضمان استمرارية وهيمنة الاستعمار.#أنقذوا_حي_سلوان pic.twitter.com/bbdsvUwENK — عادل لامي الدهيِّم (@LAmy_7) May 24, 2021

ووصف أحد المغردين ما ينفذه الاحتلال الإسرائيلي بـ"عملية تطهير عرقي جديدة في الأراضي الفلسطينية"، مطالبا بعدم التوقف عن نشر الحقيقة، لأن إسرائيل لم ولن تتوقف عن الإرهاب.

وطالب ناشطون بعدم التوقف عن النشر على الوسوم المساندة لفلسطين، وفضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في أحياء القدس.