واشنطن بوست: تدمير برج الجلاء شكل نقطة تحول في الموقف الأميركي تجاه قصف غزة

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع أن تدمير البرج الذي كان يضم مكتب وكالة أسوشيتد برس وشبكة الجزيرة ومراكز إعلامية أخرى في قطاع غزة، شكّل نقطة تحول محورية في الموقف الأميركي تجاه القتال بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت يوم السبت الماضي برج الجلاء الذي يضم مقر مكتب شبكة الجزيرة في قطاع غزة ووكالة أسوشيتد برس الأميركية. ويضم البرج 60 شقة تضم أيضا عددا من مكاتب المحامين والأطباء والفئات المهنية الأخرى، ويسكن فيه عدد من العائلات.

ولم تمهل سلطات الاحتلال قاطني البرج مدة كافية لإخلاء المكان قبل قصفه.

وأضافت الصحيفة أن موظفي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن علموا بالضربة من خلال صور فيديو وحسابات إخبارية.

كما أفادت واشنطن بوست أيضا بأن انتقادات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز لإسرائيل كان لها وقعها في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الاتفاق على وقف إطلاق النار جاء بعد أكثر من 80 مكالمة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وعرب، بما في ذلك 6 محادثات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.