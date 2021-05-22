البث الحي
أحداث فلسطين

واشنطن بوست: تدمير برج الجلاء شكل نقطة تحول في الموقف الأميركي تجاه قصف غزة

الاحتلال لم يمهل شاغلي برج الجلاء المهلة الكافية لإخلائه قبل قصفه (الفرنسية)
الاحتلال لم يمهل شاغلي برج الجلاء المهلة الكافية لإخلائه قبل قصفه (الفرنسية)
21/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202102:03 AM (مكة المكرمة)

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع أن تدمير البرج الذي كان يضم مكتب وكالة أسوشيتد برس وشبكة الجزيرة ومراكز إعلامية أخرى في قطاع غزة، شكّل نقطة تحول محورية في الموقف الأميركي تجاه القتال بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت يوم السبت الماضي برج الجلاء الذي يضم مقر مكتب شبكة الجزيرة في قطاع غزة ووكالة أسوشيتد برس الأميركية. ويضم البرج 60 شقة تضم أيضا عددا من مكاتب المحامين والأطباء والفئات المهنية الأخرى، ويسكن فيه عدد من العائلات.

ولم تمهل سلطات الاحتلال قاطني البرج مدة كافية لإخلاء المكان قبل قصفه.

وأضافت الصحيفة أن موظفي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن علموا بالضربة من خلال صور فيديو وحسابات إخبارية.

كما أفادت واشنطن بوست أيضا بأن انتقادات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز لإسرائيل كان لها وقعها في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الاتفاق على وقف إطلاق النار جاء بعد أكثر من 80 مكالمة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وعرب، بما في ذلك 6 محادثات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر : الواشنطن بوست

حول هذه القصة

تسوي أبراج غزة بالأرض.. تحقيق للجزيرة يكشف نوعية القنابل التي دمرت بها إسرائيل برج الجلاء

كشف تحقيق أجرته الجزيرة عن نوعية القنابل المدمرة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدمير برج الجلاء في قطاع غزة، والذي كان يضم شققا سكنية ومكاتب لشبكات إعلامية من بينها الجزيرة وأسوشيتد برس.

17/5/2021

نريد 10 دقائق فقط.. شاهد حوار مالك برج الجلاء بغزة وضابط إسرائيلي رفض إعطاءهم مهلة لإجلاء "كاميرات"

لم تفلح محاولات مالك البرج -خلال اتصاله الهاتفي مع الضابط الإسرائيلي- في ثنيه عن رفض إعطائهم مهلة 10 دقائق لدخول 4 أشخاص فقط إلى المبنى قبل قصفه، وذلك لأخذ بعض الكاميرات والمعدات الإعلامية.

15/5/2021

ماكرون يطالب إسرائيل بتفسير لاستهداف برج الجلاء ومطالب دولية بالتحقيق في الواقعة باعتبارها جريمة حرب

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده طلبت من إسرائيل تقديم تفسير بشأن الغارة الجوية، التي استهدفت “برج الجلاء” في قطاع غزة، الذي كان يضم مكاتب مؤسسات إعلامية بينها شبكة الجزيرة وأسوشيتد برس.

18/5/2021
المزيد من أحداث فلسطين

أميركا تعد بحشد الدعم الدولي لإعمار غزة وإسرائيل تربطه بقضية جنودها الأسرى

منازل مدمرة جراء القصف الإسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة (الأوروبية)

ما بعد حرب غزة.. أوروبا تدرس التواصل مع حماس وواشنطن تدعو لمعاملة سكان الشيخ جراح باحترام وقلق أممي من التوتر بالقدس

شرطة الاحتلال تقتحم الأقصى وتطلق القنابل الصوتية والغاز المدمع على المصلين (الأناضول)

إسرائيل قصفت 33 مؤسسة إعلامية وأصابت 170 صحفيا في غزة والضفة

برج الجلاء المكون من 11 طابقا في غزة ويضم مكتبي &#34;شبكة الجزيرة&#34; ووكالة &#34;أسوشيتد برس&#34; لدى انهياره عقب القصف الإسرائيلي (رويترز)

بعد يوم من وقف إطلاق النار بغزة.. إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي وواشنطن تدعو للحفاظ على الوضع القائم بالقدس

العدوان الإسرائيلي خلّف دمارا واسعا في المنازل والأبراج السكنية في قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)
الأكثر قراءة

أشاد بعباس وتجاهل المقاومة.. مصلون يجبرون مفتي القدس على النزول من منبر الجمعة

(مواقع التواصل)

منظمة الصحة العالمية تزف خبرا مفرحا حول كورونا.. ما هذه البشرى؟

لهجة مباشرة وحازمة.. مصادر أميركية تكشف تفاصيل مكالمة “فظة” بين بايدن ونتنياهو قبل التهدئة

المصادر قالت إن بايدن حدد في مكالمته مع نتنياهو موعدا نهائيا لتهدئة العنف (الفرنسية)

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. ليبرمان يُقر بالهزيمة أمام المقاومة الفلسطينية (فيديو)

ليبرمان أكد أن هزيمة إسرائيل أثرت سلبا على صورتها التي تسعى لرسمها أمام العالم العربي (الجزيرة)