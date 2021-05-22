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أحداث فلسطين

أول ظهور لرئيس حركة حماس بقطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي

22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202111:14 PM (مكة المكرمة)

زار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مجلس عزاء، اليوم السبت، في أول ظهور له منذ بدء المواجهة الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قدم التعازي لعائلة باسم عيسى، قائد لواء غزة في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.

وقال مراسل الجزيرة، وائل الدحدوح، إن السنوار زار مجلس العزاء، الذي أقيم في قلب مدينة غزة بدون ترتيبات مسبقة.

وأشار إلى أن هذا الظهور حمل أكثر من دلالة، بعضها للشارع الفلسطيني في التعبير عن تفاعل قيادات المقاومة مع قضاياه، وبعضها لجمهور حماس في التعبير عن العرفان والوفاء لدماء الشهداء.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في 12 مايو/أيار الجاري -أي بعد يومين من بدء المواجهة التي سمتها المقاومة "معركة سيف القدس"- استشهاد قائد لواء غزة باسم عيسى أبو عماد ورفاقه في غارة إسرائيلية على "مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".

وقالت إسرائيل آنذاك إنها استهدفت 4 من القيادات العسكرية لحماس يشكلون "هيئة أركان عمليات الحركة".

وخلال أيام التصعيد الإسرائيلي، استهدفت الغارات أيضا منزل السنوار، وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه مستهدف بالاغتيال هو ومحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام.

وقال مراسل الجزيرة إنه من الملاحظ أن قادة فصائل المقاومة الفلسطينية سواء من العسكريين أو السياسيين ما زالوا يتخذون تدابير أمنية مشددة، ويتجنب أغلبهم الظهور منذ وقف إطلاق النار فجر أمس الجمعة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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