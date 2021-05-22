شاهد.. اعتداءات المستوطنين على منازل فلسطينيين في الخليل

نشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو للحظة اعتداء مستوطنين من مستوطنة "كريات أربع" على منازل فلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

مستوطنو كريات أربع يعتدون بالحجارة على منازل الفلسطينيين في الخليل pic.twitter.com/lbiBNZy0vi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 22, 2021

وأظهرت اللقطات المصورة رشق مستوطنين -يلوحون بالأعلام الإسرائيلية- منازلَ الفلسطينيين بالحجارة.

وفي سياق الاعتداءات والمضايقات، أكد نادي الأسير الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 50 فلسطينيا في القدس والضفة الغربية منذ أمس الجمعة.

وبلغ العدد الإجمالي للاعتقالات -التي نفذتها قوات الاحتلال منذ أمس حتى صباح اليوم السبت- 30 فلسطينيا في أنحاء القدس كافة، إذ اعتُقل 26 منهم على خلفية الأوضاع بساحات المسجد الأقصى، في حين اعتقل 4 بحي رأس العامود.