شاهد- "أنا راجعلك يا دار".. مسن فلسطيني يلهب مشاعر الشباب

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لرجل مسن يرتدي الكوفية الفلسطينية ويغني وسط مجموعة من الشباب "أنا راجعلك يا دار"، خلال فعالية داعمة لفلسطين في الساحة المقابلة لصرح شهداء الكرامة بالأغوار الجنوبية في الأردن.

ولاقى المقطع المصوّر، رواجًا بين الناشطين الذين عبّروا عن احترامهم وتقديرهم للرجل المسنّ، متمنّين له "العمر المديد وأن يتحقق حلمه بالعودة إلى فلسطين".

وشهد الأردن، أمس الجمعة، عدة وقفات وفعاليات جماهيرية، كان أبرزها في منطقة السويمة المطلة على فلسطين من جهة "البحر الميت"، حيث قدرت أعداد المشاركين بنحو 10 آلاف شخص.

يطول بعمرك يا عمو و ترجعلها💞

من الحدود الاردنية اليوم. https://t.co/2fnrTa7u4m pic.twitter.com/u6E6Z0ABNJ — luigi🇵🇸 (@nyajull) May 21, 2021

أنا بيتي قريب من الصخرة، أحلف بمحمد والعذرا.. أنا راجعلك يا دار https://t.co/z6dpDPK2Ni — Hadadden™ (@oday_Hadadden) May 21, 2021

عمر القضيه من عمره تقريباً …يصدح من قلبه ✌️ — S.abbadi (@jordan305s) May 21, 2021

الله يحفظك ويسلمك ويحميك عمي

وان شاءالله بترجع بالخير والسلامه يارب — 🇯🇴 Moath Rbehat 🇦🇪 (@moath_rbehat) May 21, 2021