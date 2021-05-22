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أحداث فلسطين

شاهد- "أنا راجعلك يا دار".. مسن فلسطيني يلهب مشاعر الشباب

مسن فلسطيني يبكي على الحدود الأردنية خلال فعالية لدعم فلسطين (مواقع التواصل)
مسن فلسطيني يبكي على الحدود الأردنية خلال فعالية لدعم فلسطين (مواقع التواصل)
22/5/2021

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لرجل مسن يرتدي الكوفية الفلسطينية ويغني وسط مجموعة من الشباب "أنا راجعلك يا دار"، خلال فعالية داعمة لفلسطين في الساحة المقابلة لصرح شهداء الكرامة بالأغوار الجنوبية في الأردن.

ولاقى المقطع المصوّر، رواجًا بين الناشطين الذين عبّروا عن احترامهم وتقديرهم للرجل المسنّ، متمنّين له "العمر المديد وأن يتحقق حلمه بالعودة إلى فلسطين".

وشهد الأردن، أمس الجمعة، عدة وقفات وفعاليات جماهيرية، كان أبرزها في منطقة السويمة المطلة على فلسطين من جهة "البحر الميت"، حيث قدرت أعداد المشاركين بنحو 10 آلاف شخص.

 

 

المصدر : وكالة سند

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