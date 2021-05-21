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أحداث فلسطين

وفد من المخابرات المصرية يصل غزة للقاء قادة حماس

الإعلان عن الهدنة جاء بعد جهود مكثفة للوساطة بين إسرائيل وحماس لعبت فيها مصر دورا مركزيا (رويترز)
الإعلان عن الهدنة جاء بعد جهود مكثفة للوساطة بين إسرائيل وحماس لعبت فيها مصر دورا مركزيا (رويترز)
21/5/2021

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية اليوم الجمعة إلى قطاع غزة بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ.

وقال مصدر فلسطيني مطلع- في تصريح لوكالة الأناضول- إن الوفد الأمني المصري وصل غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) الواصل بين غزة وإسرائيل، وإنه سيلتقي قيادة حركة حماس.

ولم يكشف المصدر عن المدة الزمنية لزيارة الوفد الذي يترأسه مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية أحمد عبد الخالق.

وبدأ فجر اليوم سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد 11 يوما من العدوان على غزة، وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع -برا وجوا وبحر- عن استشهاد 274، بينهم 70 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وإصابة أكثر من 8900، منهم 90 صنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في مصر مساء أمس الخميس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية ابتداء من فجر اليوم.

وقالت الوكالة "ستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة".

وجاء الإعلان بعد جهود مكثفة للوساطة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس لعبت فيها مصر دورا مركزيا نظرا لاتصالاتها بالجانبين.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني مصري -طلب عدم ذكر اسمه- أن حماس تعهدت بالالتزام بالهدنة إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار، وأضاف أن مشاورات ستبدأ بعد سريان الهدنة.

وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس.

وقال بيان الرئاسة المصرية إنه إضافة إلى التهدئة والهدنة ناقش السيسي وغوتيريش أهمية "إطلاق جهد جماعي دولي يهدف لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام المنشود وفق المرجعيات الدولية".

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة فيه منذ 10 مايو/أيار الجاري تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

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