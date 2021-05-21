غزة.. "حياة كارثية" في مدارس النزوح

لا شيء تريده عائلة الصباغ التي لجأت لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة، سوى العودة إلى منزلها في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

لكن هذا بعيد المنال بعد أن دمرت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منزلهم بشكل كامل، ففي تلك المدرسة الأممية "غزة الجديدة"، تصف العائلة الحياة بـ"الكارثية" بسبب افتقارها لأدنى مقومات الحياة الأساسية.

وداخل أحد الفصول الدراسية المكدسة بالنازحين، يجلس شادي الصباغ (45 عاما) برفقة عائلته ويحمل طفله الصغير ويلاعبه، كي ينسيه صوت الغارات والدمار الذي شهده بعد أن دُمر منزلهم.

وعلى مقربة منه، تجلس زوجته ويداها على خديها تتحسر على فقدان المنزل الذي عمرته من حليها.

ولجأت عائلة الصباغ كمئات من الفلسطينيين الذين يقطنون المناطق الحدودية أو الذين هدمت منازلهم إلى مدرسة تابعة للأونروا، كمركز للإيواء بفعل الحرب الإسرائيلية، التي استمرت 11 يوما.

ويقول شادي "الحياة كارثية في تلك المدرسة التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث نفتقر لوجود المياه والكهرباء والملابس النظيفة، والفراش للنوم".

طفل رأى النور في مدرسة تابعة للأونروا أثناء قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة (الأناضول)

ويضيف "خرجنا من منازلنا بفعل القصف الإسرائيلي، ولجأت مع عائلتي للمدرسة بعد أن دمر الاحتلال منزلي بطائراته الحربية".

وقال "المنزل دمر بالكامل، بنيته بعد أن بعت حلي زوجتي لكن جاء الاحتلال ودمره دون مبرر، لا يعرفون الرحمة ولا الإنسانية".

ويأمل الصباغ أن توفر لهم الدول العربية والمؤسسات الدولية الدعم اللازم في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشونه في تلك المدارس.

أمل بالعودة

وعلى مقربة من عائلة الصباغ، في الفصل المقابل لهم، تجلس المسنة أسمى الأشقر (82 عاما) التي كسا الشيب شعرها.

وبفعل العدوان الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمالي القطاع، تركت الأشقر وابنتها المنزل ولجأت لمدارس النازحين.

وتقول "الحياة بالمدرسة صعبة، نريد أن ننام في منازلنا، لا حياة هنا، الأوساخ منتشرة في كل مكان، والنظافة معدومة".

الأشقر كانت تتمنى أن تحتفل بعيد الفطر في منزلها النظيف، لكن حال العدوان دون ذلك، فتقول "تمنيت أن أفرح بنهاية شهر رمضان وبقدوم عيد الفطر في منزلي النظيف المزين بالورود والزينة".

وتضيف "صنعت كعك العيد بس ما شفنا (لم نرَ) لا عيد ولا فرحة ولا بهجة، شفنا الدمار والحرب علينا".

وتتابع "خرجت من المنزل كما أنا بملابسي فقط هربا من القصف الإسرائيلي".

وتأمل الأشقر أن تعود لمنزلها بسبب ما أسمته بـ"المعاناة" داخل المدارس لافتقارها إلى وسائل الحياة السليمة والنظافة.

آلاف العائلات اتخذت المدارس ملاجئ احتماء من الغارات الإسرائيلية (غيتي إيميجز)

في إحدى زوايا الفصل الدراسي، كانت تقف الطفلة سما البسيوني (9 سنوات) حيث نزحت مع عائلتها من بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وتقول سما إنه "حتى اللحظة لم تزرهم أي من الفرق الترفيهية التي تقدم الدعم النفسي لهم، لتتخلص من جزء من الضغط الذي عاشته أثناء نزوحها برفقة عائلتها قبل 4 أيام، بسبب القصف الإسرائيلي الشديد جدا، والذي أدى لتدمير جزء من بيتهم وإصابة عدد من أقاربها".

وتتابع كلامها متحدثة عن حالها وأشقائها الثلاثة "أخي الصغير بعمر عامين يبكي طوال الليل ونحن لا نستطيع توفير أي راحة له، فالكهرباء هنا تنقطع لساعات طويلة ودرجات الحرارة مرتفعة، كما أن الوكالة لم توفر لنا حتى الاحتياجات الأساسية".

العودة إلى الحياة

وتتمنى الطفلة البسيوني أن "تنتهي الحرب قريبا وتعود لمنزلها وغرفة ألعابها وأرضها التي قصفتها إسرائيل، ولتعاود متابعة دروسها مع معلماتها".

أما اللاجئ محمد العطار الذي يبلغ من العمر (25 عاما)، فيقول إن "ما حصل معنا هو أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في المنطقة التي نقطنها، كما قصفت حولنا بعشرات الصواريخ، واستشهد عدد من المواطنين".

ويضيف "تحت وطأة القصف واشتداده اضطررنا للخروج من بيوتنا ولجأنا للمدارس، وهنا لا يوجد لنا أي رعاية ولم تقدم لنا الجهات المسؤولة المساعدات الطارئة واللازمة".

الأطفال من أكبر ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة (غيتي)

ويكمل قائلا "تركنا خلفنا بيوتنا وأموالنا وأراضينا لنحافظ على أرواحنا، لأن السلامة أهم شيء، لكن للأسف هنا لا يوجد اهتمام بالسلامة ولا بما نريد من احتياجات".

وناشد العطار بـ"ضرورة عمل الجهات الرسمية لتحقيق حياة كريمة لهم في مراكز الإيواء، لا سيما الأطفال منهم".

وطالب "أونروا" بضرورة "الاهتمام بهم وبالأطفال وباحتياجاتهم الأساسية".

وبدأ فجر اليوم الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان على غزة.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، برا وجوا وبحرا، عن استشهاد 232 فلسطينيا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة 17 مسنا، في حين أدت إلى إصابة أكثر من 1900 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت على أنها شديدة الخطورة.