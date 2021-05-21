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أحداث فلسطين

فصائل المقاومة الفلسطينية: أيدينا على الزناد وفرضنا قواعد جديدة لها ما بعدها

المتحدث باسم فصائل المقاومة أكد أن إسرائيل فشلت في توقع مستوى الرد الفلسطيني (الجزيرة)
المتحدث باسم فصائل المقاومة أكد أن إسرائيل فشلت في توقع مستوى الرد الفلسطيني (الجزيرة)
21/5/2021

قال المتحدث باسم الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال مؤتمر جماهيري أقيم اليوم الجمعة بمناسبة وقف إطلاق النار، إن أيدي المقاومة على الزناد، محذرا الاحتلال من الاعتداء على الفلسطينيين في القدس.

وتابع "لن نقبل بتغول الاحتلال على أبناء شعبنا" وأضاف "نقول للعدو إن أيدينا على الزناد وإن عدتم عدنا" داعيا الأطراف المعنية إلى لجم الاحتلال (الإسرائيلي) عن العدوان على الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وفي تقييمه لنتائج هذه المواجهة، قال المتحدث إن فصائل المقاومة فرضت قواعد جديدة على المحتل سيكون لها ما بعدها، مشيرا إلى أن الفصائل استخدمت أساليب وأسلحة جديدة في هذه المعركة التي سمتها "سيف القدس".

وأضاف المتحدث باسم الغرفة المشتركة للفصائل أن المقاومة اتبعت تكتيكات جديدة في إطلاق الصواريخ و"دكت كل مواقع العدو بكثافة نيران غير مسبوقة".

ورأى أن قوات الاحتلال فشلت في توقع مستوى رد المقاومة، كما فشلت في تدمير مقدراتها كما روجت، حسب قوله.

وكان إسرائيل قد اعترفت بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت خلال هذه المواجهة أكثر من 4 آلاف صاروخ، وقد استهدف بعضها القدس المحتلة وتل أبيب، وأن صواريخ المقاومة وصلت إلى أقصى الجنوب بالقرب من مطار رامون.

وعقب 11 يوما من القصف، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا للتهدئة، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرا بالتوقيت المحلي.

المصدر : الجزيرة
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