عقب سريان الهدنة.. احتفالات فلسطينية واسعة في غزة والضفة والخط الأخضر بـ"الانتصار على إسرائيل"

عمّت احتفالات واسعة وعفوية مناطق قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعبّر المحتفلون عن فرحتهم بانتصار المقاومة على آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن شوارع القطاع ضجّت بحشود خرجت للاحتفال بنهاية الحرب الإسرائيلية على القطاع، وأطلقت مفرقات وألعاب نارية ورصاص حي في الهواء، وأضاف أن الحشود خرجت بشكل عفوي للاحتفال بما تسميه "الانتصار على الجيش الذي لا يقهر".

وقد رُفعت أعلام فلسطين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباقي الفصائل، وترددت التكبيرات عبر مكبرات المساجد في القطاع، مع ترديد هتافات تشيد بالمقاومة وتحيي صمود الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس وحي الشيخ جراح الملاصق للحرم القدسي.

وعبّر فلسطيني في القطاع -في تصريح للجزيرة- عن "اعتزازه بفصائل المقاومة وأدائها الذي يرفع الرأس في وجه الاحتلال".

وقال مراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت إن الفلسطينيين خرجوا في احتفالات عفوية إلى جانب أنقاض منازل هدمتها القوات الإسرائيلية في الأيام الماضية بقطاع غزة، وذلك فرحا بصمود القطاع في وجه العدوان، وبأداء فصائل المقاومة دفاعا عن المسجد الأقصى وعن حي الشيخ جراح.

وخرجت احتفالات مماثلة في مدن الضفة الغربية، حيث وجّه المحتفلون في رام الله التحية لفصائل المقاومة في غزة لأدائها العسكري في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، فضلا عن إطلاق ألعاب نارية للتعبير عن انتصارهم في هذه الحرب.

كما سجلت احتفالات أخرى بمجرد سريان وقف إطلاق النار في مدن الخليل ونابلس وسلفيت وطولكرم والقدس والخليل وغيرها، فضلا عن خروج احتفالات ومسيرات في مناطق الداخل الفلسطيني مثل أم الفحم، وفي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت مراسلة الجزيرة في رام الله جيفارا البديري إن دوار المنارة وسط رام الله امتلأ بالمحتفلين بنهاية العدوان الإسرائيلي، وقد رفعت تكبيرات العيد ابتهاجا بما حققه الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وأضافت المراسلة أن هناك دعوات للنفير في الضفة الغربية اليوم الجمعة للتعبير عن الفرحة، ومن أجل التمسك بأهم الملفات، ومنها ملف الشيخ جراح في القدس المحتلة، والمعتقلين لدى قوات الاحتلال.

وبحسب مراسلة الجزيرة، فإن احتفالات هذا العام مختلفة عن المرات السابقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بسبب إحساس الفلسطينيين بوجود تضامن ووحدة بين مختلف فئات الشعب في القطاع والضفة والداخل.

وأضافت المراسلة أن الاحتفالات امتدت إلى أحياء القدس المحتلة برفع التكبيرات والتهليلات، وذلك رغم سقوط الكثير من الشهداء والجرحى والمعتقلين في الأراضي الفلسطينية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إن الاحتفالات الفلسطينية الواسعة بنهاية الحرب الإسرائيلية على القطاع تعزى إلى "عدم انتصار إسرائيل على الفلسطينيين رغم آلتها الحربية الجبارة"، وأضاف أن الاحتفالات تعكس قدرة الشعب الفلسطيني على التوحد للدفاع عن حقوقه، سواء بالإضراب العام، أو التفاعل مع العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد من حي الشيخ جراح، فضلا عن مواجهات الفلسطينيين في الضفة والداخل مع قوات الاحتلال.

في المقابل، قال مراسل الجزيرة في مدينة عسقلان إلياس كرام إن الصمت والهدوء يسود المناطق الإسرائيلية عقب سريان وقف إطلاق النار، مضيفا أن الإسرائيليين سينامون هذه الليلة دون خوف من صواريخ المقاومة أو دوي صفارات الإنذار.

يشار إلى أن الهدنة بين فصائل المقاومة وإسرائيل دخلت حيز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الخميس 11 ليلا بتوقيت غرينتش)، وذلك برعاية مصرية. وقالت السلطات المصرية إنها سترسل وفدين أمنيين إلى تل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات تنفيذ الهدنة، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت قبل ساعات أن المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي عقد مساء أمس الخميس، وافق بالإجماع على وقف لإطلاق النار. وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار يسري بدءا من الساعة الثانية من فجر الجمعة بحسب التفاهمات مع المصريين، كما نقل موقع "أكسيوس" (AXIOS) عن مسؤول إسرائيلي أن مبدأ وقف إطلاق النار هو الهدوء مقابل الهدوء، وأفاد بيان الحكومة الإسرائيلية بأن تل أبيب قبلت وقف إطلاق نار متبادلا ومن دون شروط بناء على اقتراح مصري.

من جهتها، قالت حركة حماس إن "الأشقاء في مصر أبلغونا بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن"، وأنه سيبدأ الساعة الثانية من فجر الجمعة، وأكدت حماس أن "المقاومة الفلسطينية ستلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال".

ونقلت وكالة رويترز عن القيادي في الحركة عزت الرشق، قوله إن حماس "ما زالت يدها على الزناد"، مطالبا إسرائيل بأن توقف انتهاكاتها في القدس، مشددا على أن "ما بعد معركة سيف القدس ليس كما قبلها، فشعبنا الفلسطيني التف حول المقاومة، ويعلم أن المقاومة هي التي سوف تحرر أرضه وتحمي مقدساته".

Watch how #Palestinians entered the Al-Aqsa Mosque to pray Fajr today after the victory 🇵🇸🙏🏻♥️#غزة_تنتصر #غزة_تنتصر_للقدس #فلسطين_تنتصر #Palestine #Gaza pic.twitter.com/MRrIIDvBUe

— Saja Said 🕊 (@SajaSaidEn) May 21, 2021