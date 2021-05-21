رفض سيناريو 2014.. البيت الأبيض يتحدث عن جهود بايدن خلف الكواليس لوقف إطلاق النار في غزة

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لديها تأكيدات قوية من الأطراف المعنية بأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي أعلن بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن وقف إطلاق النار تطلب محادثات إضافية خلف الكواليس شارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسه.

وأوضحت أن بايدن كان يسعى لإنهاء الصراع في غزة بأسرع وقت ممكن، وأنه رأى أن أفضل سبيل لذلك هو الدبلوماسية "الهادئة والمكثفة"، على الرغم من أن وقف الحرب "بدا بعيد المنال مع إطلاق آلاف الصواريخ على تل أبيب واستعداد إسرائيل لتوغل بري".

وأضافت أن ما حققه بايدن سابقة تاريخية بالنظر إلى عدد الضحايا في حرب غزة السابقة عام 2014، وأكدت أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات للوصول إلى وقف إطلاق النار، حسب تعبيرها.

وقالت ساكي إن واشنطن ليس لديها أي خطة لإجراء أي تغيير على مساعدتها الأمنية لإسرائيل، مجددة المقولة الأميركية بأن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها"، ومعتبرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية".

وتابعت "نحتاج للتقدم على جبهتين هما دعم أمن إسرائيل وإعادة إعمار غزة من خلال جهود الأمم المتحدة".

تسريبات عن المفاوضات

وفي وقت سابق، قالت شبكة "إن بي سي" (NBC) إن فريق الرئيس بايدن للأمن القومي أبلغ الإسرائيليين برفضه سيناريو حرب عام 2014، الذي استمر 51 يوما وخلّف حوالي 2000 شهيد فلسطيني. وكان بايدن آنذاك نائبا للرئيس باراك أوباما.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة بايدن كانت تخشى أن يطول الصراع، وإن بعض المسؤولين في الإدارة عبروا عن قلقهم من احتمال التوغل البري الإسرائيلي.

وذكر المسؤول أن الإدارة الآن متفائلة باستمرار وقف إطلاق النار رغم الاعتراف بهشاشته، وأضاف أن الأمر يتطلب مشاركة مستمرة من قبل واشنطن ودول المنطقة، خاصة مصر.

اتصالات مصرية إسرائيلية

في غضون ذلك، قالت الخارجية المصرية في بيان صدر مساء اليوم الجمعة إن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أكد لنظيره المصري سامح شكري في اتصال هاتفي أن إسرائيل حريصة على الحفاظ على الهدوء.

وأضاف البيان المصري أن الوزيرين بحثا أيضا "الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة".

وفي تلك الأثناء، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن وفدين أمنيين مصريين وصلا إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في اتصال هاتفي يوم الخميس أنه يعتزم السفر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة للاجتماع معه ومع وزير الخارجية الفلسطيني ونظراء آخرين في المنطقة.