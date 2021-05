بعد وصف حزبها بأنه خاضع للإسلاميين.. نائبة من اليسار الفرنسي تنسحب من بث مباشر لقناة إسرائيلية

انسحبت دانيال أبونو النائبة الفرنسية عن حركة "فرنسا الأبية" (La France Insoumise) من بث مباشر قناة "آي-24" (I-24) الإسرائيلية، وذلك بعد أن وصف أحد الضيوف حزبها بأنه خاضع للإسلاميين ردا على دفاعها عن الشعب الفلسطيني.

وكانت النائبة تتحدث عن قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذه الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد "وسيبقى التوترُ مادام مشكلُ الاستعمار لم يحل من أساسه" ولم يتحرك مجلس الأمن من أجل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) May 20, 2021

وانتقد أحد الضيوف بشدة دفاع أبونو عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن حزبها أصبح يعادي السامية وخاضعا للإسلاميين، وهو ما أثار غضب النائبة التي انسحبت مباشرة ووصفت الضيف بالمحرض والبغيض.

