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بعد وصف حزبها بأنه خاضع للإسلاميين.. نائبة من اليسار الفرنسي تنسحب من بث مباشر لقناة إسرائيلية

أبونو: سيبقى التوتر في فلسطين مادام مشكل الاستعمار لم يحل من أساسه (رويترز-أرشيف)
أبونو: سيبقى التوتر في فلسطين مادام مشكل الاستعمار لم يحل من أساسه (رويترز-أرشيف)
21/5/2021

انسحبت دانيال أبونو النائبة الفرنسية عن حركة "فرنسا الأبية" (La France Insoumise) من بث مباشر قناة "آي-24" (I-24) الإسرائيلية، وذلك بعد أن وصف أحد الضيوف حزبها بأنه خاضع للإسلاميين ردا على دفاعها عن الشعب الفلسطيني.

وكانت النائبة تتحدث عن قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذه الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد "وسيبقى التوترُ مادام مشكلُ الاستعمار لم يحل من أساسه" ولم يتحرك مجلس الأمن من أجل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وانتقد أحد الضيوف بشدة دفاع أبونو عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن حزبها أصبح يعادي السامية وخاضعا للإسلاميين، وهو ما أثار غضب النائبة التي انسحبت مباشرة ووصفت الضيف بالمحرض والبغيض.

وعلّق رئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون بلهجة متهكمة، مؤكدا أن نائبته لم تلعن أحدا عندما وٌصفت بالمعادية للسامية، وهذا أمر جيد.

في المقابل، تضامن عدة ناشطين مع أبونو، مشيدين بموقفها المؤيد لنضال الشعب الفلسطيني.

المصدر : وكالة سند

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