احتج عدد من المصلين في المسجد القبلي بالحرم القدسي على خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية.

وجاء اعتراض بعض المصلين على خطبة الجمعة لأنها لم تشمل تحية للمقاومة في غزة، ولم تركز بالشكل المطلوب على إنجازات المقاومة أثناء تصديها للعدوان الإسرائيلي، وشملت إشادة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها حسابات شبكات إعلامية فلسطينية وناشطون على تويتر هتافات المصلين داخل المسجد وقيامهم بإنزال الشيخ محمد حسين من على منبر المسجد، وهم يرددون هتافات تطالب بإخراجه من المسجد.

المصلون في المسجد الأقصى ينزلون الشيخ محمد حسين مفتي القدس عن المنبر لعدم ذكره شيئًا عن المقاومة وغزة.#فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/6zH9DPaher — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 21, 2021

مفتي السلطة الفلسطينية في القدس يتم طرده من المصلين بسبب تجاهله لغزّة في خطبة الجمعة بصيحات "برّه برّه برّه ! كلاب السلطة برّه" !

كم "خطيب" و "إمام" مثله ما زال يخطب على "المنابر" ؟!

pic.twitter.com/Aa2K63ZT9V — Raed Behbehani |رائـد بـهـبـهـاني (@rsbehbehani) May 21, 2021

رجاله والله عاشوا 👏 مصلون يعترضون على مفتي السلطة محمد حسين ويوقفون خطبته في الأقصى لعدم تناول الخطبة أي حديث حول المــ ـــقاومــة أو الشـــ ـــــهداء الفلسطينيين#غزة_تنتصر #القدس_تنتصر #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/Ma6FZ2i9as — pery Ahmed (@P_E_R_Y_A) May 21, 2021