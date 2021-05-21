البث الحي
أحداث فلسطين

أشاد بعباس وأغفل المقاومة.. فلسطينيون يحتجون على خطبة مفتي القدس

21/5/2021

احتج عدد من المصلين في المسجد القبلي بالحرم القدسي على خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية.

وجاء اعتراض بعض المصلين على خطبة الجمعة لأنها لم تشمل تحية للمقاومة في غزة، ولم تركز بالشكل المطلوب على إنجازات المقاومة أثناء تصديها للعدوان الإسرائيلي، وشملت إشادة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها حسابات شبكات إعلامية فلسطينية وناشطون على تويتر هتافات المصلين داخل المسجد وقيامهم بإنزال الشيخ محمد حسين من على منبر المسجد، وهم يرددون هتافات تطالب بإخراجه من المسجد.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

عودة الحياة.. غزة تتعالى على الجراح والدمار

دبت الحياة في أوصال غزة من جديد بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وضع حدا لـ11 يوما من حرب إسرائيلية دامية ومدمرة أزهقت أرواح 232 فلسطينيا جلهم من المدنيين، وغيرت كثيرا من ملامح القطاع.

21/5/2021
المزيد من أحداث فلسطين

11 يوما من الحرب.. كيف انتصر “بنك مفاجآت” المقاومة على “بنك أهداف” الاحتلال؟

500 كيلومتر تحت الأرض.. تعرّف على مدينة المقاومة بغزة وإستراتيجية "حزام النار" الإسرائيلية لاستهدافها

حماس أعلنت فشل نتنياهو، وقالت إن المجاهدين الآن يتبخترون في الأنفاق (رويترز)

كاتب إسرائيلي: الصهيونية لا يمكنها خلق سلام عادل

الكاتب: الصهيونية تؤسس للتراتبية من خلال إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية اليهود على حساب الآخر (رويترز)

شاهد.. اعتداءات المستوطنين على منازل فلسطينيين في الخليل

مستوطنو &#34;كريات أربع&#34; يعتدون بالحجارة على منازل الفلسطينيين في الخليل (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة
logo

استهداف حقول الغاز لم يكن صدفة.. كيف خططت المقاومة الفلسطينية لتدمير الحلم الإسرائيلي؟

الفطر الأبيض يصيب مرضى كورونا.. فما الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم في عينيه قبيل وفاته؟

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش.. تناول وجبة واحدة أو ثلاث؟

بعد إطلاق النار على دب الماء.. تعرف على أغرب حيوان يستطيع تحمل العيش في الفضاء

في عام 2007 أُرسل دب الماء في تجربة علمية إلى محطة الفضاء الدولية (شترستوك)