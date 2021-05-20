نيويورك تايمز: مجموعات واتساب تغذي عنف المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) أن متطرفين إسرائيليين شكلوا أكثر من 100 مجموعة جديدة على تطبيق المراسلة المشفر "واتساب" (WhatsApp) المملوك لفيسبوك في الأيام الأخيرة لاستهداف الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وقالت الصحيفة –في تقرير طويل لها– إن تحليلا مشتركا لها مع مجموعة "فيك ريبورتر" (FakeReporter) الإسرائيلية لمراقبة ودراسة المعلومات المضللة؛ اكتشف أن عشرات الحوادث في جميع أنحاء إسرائيل ترتبط بتصاعد نشاط المتطرفين اليهود على التطبيق، منذ تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأسبوع الماضي.

اقتلوا العرب

وأضافت أن عشرات المجموعات على الواتساب تتخذ عناوين مثل "اقتلوا العرب" و"الحرس اليهودي"، تحث على الانضمام إلى مشاجرات جماعية في الشوارع ضد المواطنين العرب في إسرائيل.

وتقول إحدى الرسائل على إحدى المجموعات "معا ننظم ومعا نعمل"، "قل لأصدقائك أن ينضموا إلى المجموعة، لأننا هنا نعرف كيف ندافع عن الشرف اليهودي".

يحطمون السيارات

وبثت إحدى المجموعات مشاهد حية لإسرائيليين يرتدون ملابس سوداء يحطمون نوافذ السيارات ويتجولون في شوارع بلدة بات يام، حيث "سحب الغوغاء رجلا يفترضون أنه عربي من سيارته وضربوه حتى فقد وعيه. وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة".

ونسبت الصحيفة إلى باحثين القول إنه بينما تم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل في الماضي لنشر خطاب الكراهية وإثارة العنف؛ فإن مجموعات الواتساب الحالية تذهب إلى أبعد من ذلك، لأنها تخطط بشكل صريح وتنفذ أعمال عنف ضد المواطنين العرب في إسرائيل، الذين يشكلون ما يقرب من 20% من السكان ويعيشون حياة متكاملة إلى حد كبير مع الجيران اليهود.

تهديد خطير

وقال الباحثون إن هذا الاستخدام للواتساب يشكل تهديدا أكثر بكثير من هجمات العصابات السابقة التي تغذيها مجموعات هذا التطبيق في الهند، حيث كانت الدعوات للعنف غامضة ولا تستهدف بشكل عام الأفراد أو الشركات، كما أنه أكثر تهديدا من مجموعات "أوقفوا السرقة" في الولايات المتحدة التي نظمت احتجاجات في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي في واشنطن، إذ لم توجه تلك الهجمات علنا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الرسائل.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن سلطات إنفاذ القانون بدأت في مراقبة هذه المجموعات، وإن الشرطة الإسرائيلية لم تر مجموعات مماثلة تتشكل بين الفلسطينيين.

وذكر تقرير نيويورك تايمز أن إحدى قنوات "تلغرام" (Telegram) في إسرائيل أنشأت مجموعة جديدة باسم "قوات الانتقام" (The Revenge Troops) شارك الناس داخلها مؤخرا تعليمات حول كيفية صنع زجاجات حارقة ومتفجرات يدوية الصنع. وطلبت المجموعة من أعضائها الـ400 تقديم عناوين للشركات المملوكة للعرب التي يمكن استهدافها.

وفي مجموعة أخرى تضم أقل من 100 عضو بقليل، شارك الناس صور البنادق والسكاكين والأسلحة الأخرى أثناء مناقشة المشاركة في قتال شوارع في مدن مختلطة.