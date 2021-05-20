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من 1987 إلى اليوم.. أبرز محطات المواجهة بين حماس وإسرائيل

طفل فلسطيني خلال عرض عسكري لحماس في رفح عام 2003 (غيتي)
طفل فلسطيني خلال عرض عسكري لحماس في رفح عام 2003 (غيتي)
20/5/2021

لليوم الـ11 على التوالي، تخوض إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مواجهة وصفت بالأعنف منذ سنوات.

وفيما يلي تسلسل زمني لبعض أبرز الأحداث خلال سنوات سابقة من المواجهة بين المقاومة والاحتلال:

* 1987
تأسيس حركة حماس في بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
نفذت الحركة بعد عامين أولى هجماتها على أهداف عسكرية إسرائيلية شملت خطف وقتل جنديين إسرائيليين.

* 1993
بعد سنوات من المواجهة تم توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
عارضت حماس الاتفاق وواصلت عملياتها داخل إسرائيل.

* 2000
فشلت إسرائيل والفلسطينيون في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال محادثات سلام استضافتها الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2000.
بعد شهرين أوقدت زيارة زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون إلى الحرم القدسي شرارة الانتفاضة الثانية.

أرييل شارون خلال زيارته الحرم القدسي عام 2000 (رويترز)

* 2002/2001
نفذت حماس سلسلة تفجيرات في إسرائيل قتل فيها 21 إسرائيليا خارج ملهى في تل أبيب في يونيو/حزيران 2001، و30 آخرون خلال عيد الفصح في نتانيا.

بعد 4 أشهر، قتلت إسرائيل القائد العسكري لحماس صلاح شحادة في ضربة جوية، ثم بدأت في حصار مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

* مارس/آذار- أبريل/نيسان 2004
 قتلت إسرائيل الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين في ضربة جوية، ثم الزعيم السياسي للحركة وأحد مؤسسيها عبد العزيز الرنتيسي في غزة. وتوارت قيادة حماس عن الأنظار، وظل اسم خليفة الرنتيسي سرا بعدها.

إسرائيل اغتالت في 2004 الشيخ أحمد ياسين (يسار) ثم الزعيم السياسي لحماس عبد العزيز الرنتيسي (رويترز)

* 15 أغسطس/آب 2005
 بدأت القوات الإسرائيلية انسحابا أحادي الجانب من قطاع غزة الذي استولت عليه من مصر في حرب 1967، وتركت المستوطنات والقطاع المكتظ بالسكان للسلطة الفلسطينية.

* 25 يناير/كانون الثاني 2006
 حماس تفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
إسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين لرفض حماس التخلي عن المقاومة والاعتراف بإسرائيل.

* 25 يونيو/حزيران 2006
– عناصر من حماس يأسرون المجند الإسرائيلي جلعاد شاليط في غارة عبر الحدود، مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع. وأفرج عن شاليط بعدها بخمس سنوات في عملية تبادل أسرى.

احتفالات بإسرائيل بعد إطلاق شاليط (غيتي)

* 14 يونيو/حزيران 2007
حماس تسيطر على غزة في اقتتال قصير، وتطيح بقوات تابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

* 27 ديسمبر/كانون الأول 2008
 شنت إسرائيل عدوانا عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعدما أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت جنوب إسرائيل. وتشير تقارير إلى استشهاد 1400 فلسطيني ومقتل 13 إسرائيليا قبل الاتفاق على التهدئة.

* 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012
 إسرائيل تغتال القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلا ذلك إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار 8 أيام.

* يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014
 أدى خطف حماس وقتلها 3 شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت 7 أيام تشير تقارير إلى أنها أسفرت عن استشهاد 2100 فلسطيني في غزة ومقتل 73 إسرائيليا منهم 67 جنديا.

عدوان 2014 على غزة أدى لاستشهاد 2100 فلسطيني (رويترز)

* مارس/آذار 2018
 انطلقت احتجاجات فلسطينية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل عرفت بـ"مسيرات العودة"، وفتحت القوات الإسرائيلية النار عليها لإبقائها وراء الحدود. وتشير تقارير إلى استشهاد أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات التي استمرت شهورا والتي دفعت أيضا إلى اشتباكات بين حماس وقوات إسرائيلية.

* 7 مايو/أيار 2021
 بعد شهور من التوتر خلال شهر رمضان، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع محتجين فلسطينيين قرب المسجد الأقصى بسبب دعوى قضائية تواجه فيها 8 أسر فلسطينية احتمال الطرد من ديارها بالقدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود.

* 10 مايو/أيار
 أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية بمجمع المسجد الأقصى بعد أعمال عنف متفرقة على مدى يومين. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قواتها الأمنية من المجمع، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة.

* 11 مايو/أيار
 ازدياد عدد القتلى وسط استمرار القصف.
انهيار مبنى مؤلف من 13 طابقا في غزة بعد ضربة في غارة جوية إسرائيلية.
أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ في عمق إسرائيل.

* 12 مايو/أيار
 أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل مبعوثا إلى المنطقة. اغتال الجيش الإسرائيلي قائدا بارزا في حماس بغزة.

* 13 مايو/أيار
 استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية وإطلاق المقاومة الفلسطينيية الصواريخ على إسرائيل. واندلعت أعمال عنف في مناطق مختلطة يسكنها يهود وعرب في إسرائيل. وهوجمت معابد يهودية واندلعت اشتباكات في بعض البلدات.

ضربة جوية إسرائيلية على منطقة في غزة أمس الأربعاء (وكالات)

* 14 مايو/أيار
 استخدمت إسرائيل الطائرات الحربية والدبابات والمدافع لضرب شبكة أنفاق المقاومة الفلسطينية في عملية أعقبها إطلاق المزيد من الصواريخ الفلسطينية.

* 15 مايو/أيار
 ضربة جوية إسرائيلية تدمر برجا من 12 طابقا كان يضم مكاتب مؤسسات إعلامية دولية، في حين يطلق مسلحون فلسطينيون وابلا من الصواريخ على تل أبيب.

* 16 مايو/أيار
 تدمير عدة منازل في غارة جوية إسرائيلية على القطاع كثيف السكان، قال مسؤولون فلسطينيون إنها أودت بحياة 42 شخصا منهم 10 أطفال مع استمرار إطلاق الصواريخ على بلدة إسرائيلية.

* 17 مايو/أيار
 هجمات صاروخية إسرائيلية تقتل حسام أبو هربيد، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، وتصيب برجا إداريا من 7 طوابق قال الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدمه.
صواريخ المقاومة تصيب معبدا يهوديا في بلدة عسقلان الإسرائيلية ومبنى سكنيا في أسدود.

* 18 مايو/أيار
 يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، دُمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء الصراع الذي تسبب أيضا في نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني.

* 19 مايو/أيار
 قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 4 آلاف صاروخ أُطلقت من غزة منذ العاشر من مايو/أيار الحالي، وإن المنظومة الدفاعية الصاروخية اعترضت معظمها. وأضاف أن نحو 600 سقطوا في غزة.
الرئيس الأميركي جو بايدن يحث الطرفين على التهدئة.

* 20 مايو/أيار
 الطرفان يستأنفان هجماتهما وسط تكثيف لمحادثات وقف إطلاق النار.
السلطات الإسرائيلية تقول إن 12 شخصا قتلوا حتى الآن في إسرائيل، وإنها قتلت نحو 160 من عناصر المقاومة.
السلطات الصحية في غزة تعلن استشهاد 230 فلسطينيا منهم 65 طفلا و39 امرأة، في حين أصيب أكثر من 1700.

المصدر : رويترز
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