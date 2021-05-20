بالفيديو.. الشيف الفلسطيني "أبو جوليا" يتحدث عن سر قصف الاحتلال لأبراج غزة

تحدث الشيف الفلسطيني الشهير "أبو جوليا" عن السر وراء قصف الأبراج والعمارات السكنية العالية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الحالي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تهدف إلى محو ذكريات الشباب الجميلة.

ونشر أبو جوليا مقطع فيديو -على صفحته الشخصية بموقع إنستغرام- حقق أكثر من مليون مشاهدة، محاولا فيه شرح أسباب استهداف الأبراج السكنية من الاحتلال.

وقال "معظم الشباب الغزي تعود على هذه الأبراج التي تحتوي على مكاتب تدريبية ومؤسسات تعليمية وأماكن ترفيهية، هذه خسائر نفسية، ويعملون على محو الذكريات التي تربطنا بهذه الأماكن، أنا ومعظم الشباب الغزاوي".

وأضاف أبو جوليا "الهمّ الأكبر والزعل الآن عند العودة إلى الحياة الطبيعية، التي هي أصلا غير طبيعية وسنجدها أقل من طبيعية، فأنا والشباب أمثالي الآن بعد حرب مثل هذه ماذا سنفعل؟ وأين سنذهب؟ وإذا فكرنا بالذهاب لمكان نتنفس فيه سنشم رائحة الموت والدمار والحرب في كل مكان".

وتابع "الاحتلال يحاول قتلنا جسديا ونفسيا على مليون صعيد، ومع ذلك لن يكسرونا، وما زلنا صامدين وسنكمل، ويجب ألا ننسى، ونعيد البوصلة إلى حي الشيخ جراح وأهالينا المهددين بالتهجير في القدس المحتلة".