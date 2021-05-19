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أحداث فلسطين

ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي يطرحون مشروع قرار لحجب مبيعات أسلحة لإسرائيل

النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من المعارضات لصفقة بيع أسلحة أميركية دقيقة لإسرائيل (رويترز)
النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من المعارضات لصفقة بيع أسلحة أميركية دقيقة لإسرائيل (رويترز)
19/5/2021

طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء مشروع قانون يسعى لحجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل، في رد فعل رمزي على التصعيد الحالي في الصراع بين إسرائيل والمقاومة في قطاع غزة.

وقادت النائبتان ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب والنائب مارك بوكان جهود طرح المشروع مع 6 آخرين على الأقل، من بينهم بعض الديمقراطيين الأكثر ميلا نحو اليسار في المجلس.

ووافقت إدارة الرئيس جو بادين هذا العام على مبيعات محتملة لأسلحة قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل، وأرسلت الأمر للكونغرس لمراجعته رسميا في الخامس من مايو/أيار الجاري، وأمهلت النواب 15 يوما للاعتراض بموجب القوانين الحاكمة لمبيعات الأسلحة لدول أجنبية.

وقالت أوكاسيو-كورتيز في بيان "في وقت يدعم فيه كثيرون، من بينهم الرئيس بايدن، وقفا لإطلاق النار، يجب علينا ألا نرسل أسلحة هجوم مباشر لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لإطالة أمد هذا العنف".

ومن غير المرجح أن يحظى مشروع القرار بقوة دافعة أكبر في المجلس الذي يتحكم مكتب رئيسته نانسي بيلوسي في أي المشروعات سيُطرح للتصويت.

وعبّر قادة المجلس عن دعمهم لصفقة البيع، وقال ستيني هوير، وهو ثاني أبرز شخصية ديمقراطية في المجلس، للصحفيين أمس إنه يدعم الصفقة.

وتحظى إسرائيل بشكل عام بتأييد قوي من النواب الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي.

وإسرائيل أكبر متلق للدعم الأجنبي الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تزود واشنطن إسرائيل حاليا بمساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3.8 مليارات دولار.

المصدر : رويترز

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