ليه عنا من الأساس؟.. سخرية من تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية سخرية واسعة، من تهديد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، بقطع الكهرباء عن قطاع غزة.

وتعجب نشطاء مواقع التواصل من فكرة تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء، مشيرين إلى أن القطاع يعاني في الوقت الطبيعي من انقطاعها لساعات طويلة، فيما أكد آخرون أنهم يمتلكون مولدات كهربائية، ولن تكون مشكلة بالنسبة لهم.

وعلق الإعلامي الأردني، يوسف زغبة، في تغريدة له عبر تويتر، "وزير مخابرات الاحتلال: الخطوة التالية هي قطع الكهرباء على قطاع غزة، حكام التطبيع.. سلمولي على حقوق الإنسان وحقوق المدنيين وبنك الأهداف".

وقالت الدكتورة فاطمة الوحش في تغريدة أخرى "وزير المخابرات الإسرائيلي يقول إن الخطوة القادمة قطع الكهرباء عن قطاع غزة.. لك إطلاق الصواريخ لا يحتاج إلى كهرباء، انتظر قدرك".

فيما رأى خالد عليان في منشور آخر عبر حسابه على فيسبوك أن "ما تحدث به وزير مخابرات الاحتلال بشأن قطع الكهرباء عن غزة يأتي ضمن الحرب النفسية".

وزير مخابرات الإحتلال: الخطوة التالية هي قطع الكهرباء على قطاع غزة

حكام التطبيع.. سلملولي على حقوق الإنسان وحقوق المدنيين وبنك الأهداف — يوسف_زغبة (@YoucefZaghba) May 18, 2021

وزير المخابرات الاسرائيلي يقول ان الخطوة القادمة قطع الكهرباء عن قطاع #غزة !!!

ولك يا جحش اطلاق الصواريخ لا يحتاج الى كهرباء

انتظر قدرك#غزة_تضرب_تل_ابيب#غزة_العزة#فلسطين_حره — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) May 18, 2021

الحروب السابقة اعلن جيش الإحتلال ان الهدف اسقاط حكم حماس ومنع اطلاق الصواريخ .

اليوم الهدف قطع الكهرباء عن غزة 😂😂

غزة في افضل احوال جدول الكهرباء يكون 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع .

المعادلة تتغير للأفضل ولصالح مشروع التحرير بإذن الله . — هيثم ابووردة (@_9746717278623) May 19, 2021