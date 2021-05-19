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أحداث فلسطين

ليه عنا من الأساس؟.. سخرية من تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة

إحدى المغردات تعلق على قطع الكهرباء عن غزة: إذا لقيتوها اقطعوها (مواقع التواصل)
إحدى المغردات تعلق على قطع الكهرباء عن غزة: إذا لقيتوها اقطعوها (مواقع التواصل)
19/5/2021

شهدت منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية سخرية واسعة، من تهديد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، بقطع الكهرباء عن قطاع غزة.

وتعجب نشطاء مواقع التواصل من فكرة تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء، مشيرين إلى أن القطاع يعاني في الوقت الطبيعي من انقطاعها لساعات طويلة، فيما أكد آخرون أنهم يمتلكون مولدات كهربائية، ولن تكون مشكلة بالنسبة لهم.

وعلق الإعلامي الأردني، يوسف زغبة، في تغريدة له عبر تويتر، "وزير مخابرات الاحتلال: الخطوة التالية هي قطع الكهرباء على قطاع غزة، حكام التطبيع.. سلمولي على حقوق الإنسان وحقوق المدنيين وبنك الأهداف".

وقالت الدكتورة فاطمة الوحش في تغريدة أخرى "وزير المخابرات الإسرائيلي يقول إن الخطوة القادمة قطع الكهرباء عن قطاع غزة.. لك إطلاق الصواريخ لا يحتاج إلى كهرباء، انتظر قدرك".

فيما رأى خالد عليان في منشور آخر عبر حسابه على فيسبوك أن "ما تحدث به وزير مخابرات الاحتلال بشأن قطع الكهرباء عن غزة يأتي ضمن الحرب النفسية".

 

 

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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