لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء رشقات صاروخية على مدن إسرائيلية من بينها أسدود وعسقلان كما استهدفت قواعد عسكرية عدة، ردا على غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب قطاع غزة.

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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من جنوب لبنان وسقوط آخر في منطقة غير مأهولة و2 في البحر

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وسائل إعلام إسرائيلية: بلدية نهاريا شمالي إسرائيل تستعد لفتح الملاجئ

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مراسل الجزيرة: الصواريخ التي أطلقت باتجاه شمال إسرائيل مصدرها منطقة ساحل صور جنوبي لبنان

منذ ساعتين

وسائل إعلام إسرائيلية: القذائف الصاروخية التي أطلقت على منطقة عكا مصدرها الأراضي اللبنانية

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: أنباء عن إطلاق 4 صواريخ على منطقة خليج حيفا أحدها أسقطته القبة الحديدية

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي وعكا وخليج حيفا

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: إطلاق دفعة صاروخية باتجاه سديروت ونير عام ونتيف هعسرا وإيرز

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه المدن المتاخمة لقطاع غزة

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بالخليل بذريعة محاولتها مهاجمة جنود قرب كريات أربع

منذ ساعتين

الجيش الإسرائيلي: اعتراض 8 صواريخ فوق بئر السبع أطلقت من غزة وصواريخ أخرى سقطت بمناطق مفتوحة وغير مأهولة

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: اشتعال حريق في منطقة سقط فيها صاروخ على الشارع الرئيسي بين أسدود وعسقلان

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في كريات ملآخي ورحوفوت شرق أسدود.

منذ 3 ساعات

الإسعاف الإسرائيلي: لم نبلغ عن أي إصابات في بئر سبع وأسدود بسبب دفعة الصواريخ الأخيرة التي انطلقت من غزة.

منذ 3 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: رجال الإطفاء يعملون في جميع القطاعات للسيطرة على الحرائق التي سببتها الصواريخ.

منذ 3 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: حرائق عدة اندلعت في مناطق مفتوحة في قطاع ساحل عسقلان بعد سقوط صواريخ.

منذ 3 ساعات

وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري إسرائيلي: إسرائيل تريد اتفاقا لإنهاء القتال يشمل ضغطا دوليا على حماس.

منذ 3 ساعات

وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع: إسرائيل تقيم الظروف لوقف إطلاق النار.

منذ 3 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: صاروخ من غزة سقط بين مبنيين وحديقة عامة في أسدود.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بئر السائبة وعسقلان وعدد كبير من البلدات المحيطة بهما.

منذ 3 ساعات

كتائب القسام: قصفنا قاعدتي تسيلم البرية وحتسريم الجوية بدفعات صاروخية.

منذ 3 ساعات

وزارة الصحة في غزة: القطاع الصحي في القطاع يحتاج لأكثر من 46 مليون دولار ليستطيع لقيام بعمله.

منذ 3 ساعات

كتائب القسام: وجهنا ضربة بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع ردا على استهداف المدنيين.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: دفعات صاروخية تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

منذ 3 ساعات

مراسلون بلا حدود: ندين الحظر الإسرائيلي على دخول المراسلين الأجانب لغزة والذي يعوق التغطية الإعلامية للصراع، وعرقلة التغطية في غزة تؤجج الشكوك بأن السلطات الإسرائيلية تريد التستر على آثار غاراتها.

منذ 3 ساعات

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 1800 فلسطيني خلال التصعيد الجاري.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: شهيد فلسطيني وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

الخارجية التركية: ندعو الولايات المتحدة لبذل الجهد من أجل إيقاف الهجمات الإسرائيلية بحق المدنيين، ورفع الفيتو عن أي قرار يدين إسرائيل بدلا من توجيه التهم الباطلة للرئيس أردوغان.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: سقوط قذائف صاروخية في محيط معبر بيت حانون وبلدة ياد مردخاي.

منذ 4 ساعات

سرايا القدس: قصفنا تل أبيب بدفعة صاروخية كثيفة.

منذ 4 ساعات

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 100 كيلومتر من شبكة أنفاق إدارة العمليات العسكرية لكتائب القسام في غزة.

منذ 4 ساعات

الدفاع المدني بغزة : نتوجه للإخوة في #مصر وقطر والأردن والعواصم العربية والإسلامية بضرورة توفير الدعم العاجل.

منذ 4 ساعات

كتائب القسام: دفعة صواريخ تقصف قاعدة رعيم.

منذ 4 ساعات

جهاز الدفاع المدني بغزة: نطالب بتوفير العتاد اللازم لمواجهة المخاطر التي تهدد حياة السكان في ظل العدوان.

منذ 4 ساعات

مدير عمليات الأونروا في غزة: سنعمل خلال الأيام المقبلة لتأمين ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

منذ 4 ساعات

الرئيس الفلسطيني:جهودنا لإجراء انتخابات عامة متواصلة وسنجريها عندما نتأكد من أنها ستجرى على أرضنا كلها.

منذ 4 ساعات

عباس: ماتقوم به دولة الاحتلال في غزة هو إرهاب دولة منظم، ولن نتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا في المحاكم الدولية.

منذ 4 ساعات

عباس: القدس هي جوهر الهوية الوطنية الفلسطينية ومن دونها لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار ولا اتفاق، ونريد السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

منذ 4 ساعات

الخارجية الروسية: أبلغنا السفير الإسرائيلي بموسكو قلقنا البالغ إزاء تصعيد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

منذ 4 ساعات

سرايا القدس: إطلاق صواريخ ثقيلة باتجاه المدن المحتلة ردا على العدوان واستهداف المدنيين.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: مدفعية جيش الاحتلال تقصف عددا من المنازل شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 3 قادة ميدانيين من سرايا القدس خلال محاولتهم إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية السعودي للوفيغارو: التصعيد المستمر في غزة يقوي المتطرفين ويجعل البحث عن طريق للسلام صعبا، ويجب علينا تشجيع كل الأطراف على خفض التصعيد ثم الانخراط في محادثات سلام.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق دفعات صاروخية باتجاه عسقلان ومحيطها الجنوبي.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تقصف منزلا في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان البلدات المتاخمة لغزة التزام الملاجئ فورا وعدم مغادرتها لإشعار آخر.

منذ 5 ساعات

الكرملين: ندعو طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لضبط النفس خلال الإدلاء بالتصريحات لتفادي صب الزيت على النار.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منطقة قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

منذ 5 ساعات

سرايا القدس: استهدفنا وألوية الناصر صلاح الدين مواقع كرم أبو سالم وأميتاي وحشود العدو شرق رفح بقذائف الهاون.

منذ 5 ساعات

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شعبة التكنولوجيا التابعة لحماس في أحد مباني جباليا.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: البوارج الحربية الإسرائيلية تجدد قصف ساحل مدينة غزة بعدد من القذائف الصاروخية.

منذ 6 ساعات

كتائب القسام: قصفنا موقع أبو مطيبق العسكري وتجمعا للقوات الإسرائيلية شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون.

منذ 6 ساعات

كتائب القسام: قصفنا موقع إسناد صوفا بقذائف الهاون وكيبوتس مغين بدفعة صاروخية.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: إصابة مصور وكالة الأناضول التركية في قصف إسرائيلي بمنطقة تل الهوى غربي غزة.

منذ 6 ساعات

شكنازي: لدينا جميعا المصلحة ذاتها لإضعاف الإرهابيين والمتطرفين.

منذ 6 ساعات

250 موظفا في غوغل يطالبون الشركة باتخاذ موقف من انتهاكات إسرائيل ومراجعة الاتفاقيات مع حكومتها.

منذ 6 ساعات

وزير الخارجية الإسرائيلي: دعمنا في مجلس الأمن رسالة قوية للعالم بأسره بأننا نقوم بقتال هذه الجماعة الإرهابية.

منذ 6 ساعات

قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: المجلس الأمني الوزاري المصغر قد ينعقد الليلة أو غدا على أبعد تقدير.

منذ 6 ساعات

نتنياهو: حماس أنشأت بنية تحتية كاملة تحت الأرض في قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

نتنياهو: حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا نحو 4 آلاف صاروخ على إسرائيل سقط ربعها داخل قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

كتائب القسام: قصفنا مستوطنة "نير عوز" في غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق صواريخ باتجاه غلاف غزة.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تقصف أراض زراعية قرب السياج الفاصل شرق غزة وبيت حانون شمالي القطاع.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق صواريخ على جنوب عسقلان والقبة الحديدية تعترض واحدا منها على الأقل.

منذ 6 ساعات

الرئاسة التركية: تصريحات الخارجية الأمريكية عن بيان أردوغان بشأن العنف الإسرائيلي ضد المدنيين غير مقبولة، والدعم الأمريكي ومنع تحرك مجلس الأمن ضد إسرائيل هي بعض الأمثلة على التواطؤ في توسيع الاحتلال.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات حربية إسرائيلية تدمر منزلا في حي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ 7 ساعات

ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا موقع صوفا العسكري شرق رفح بدفعة صاروخية.

منذ 7 ساعات

مركز عدالة القانوني: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس 58 فلسطينيا من داخل الخط الأخضر لمشاركتهم بالإضراب.

منذ 7 ساعات

الخارجية الصينية: لا بد من الدفع باتجاه تهدئة بين إسرائيل وغزة بأسرع وقت ممكن وعلى كل الأطراف تحمل مسؤولياتها.

منذ 7 ساعات

نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا والولايات المتحدة على اتصال مكثف حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

منذ 7 ساعات

سرايا القدس: قصفنا مواقع ومستوطنات مجمع أشكول بعدد من قذائف الهاون والصواريخ.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: البوارج الحربية الإسرائيلية تقصف ساحل مدينة غزة بعدد من القذائف الصاروخية.

منذ 7 ساعات

سرايا القدس: قصفنا موقعي نير عوز وصوفا بقذائف هاون.

منذ 7 ساعات

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس: يجب الإعلان عن وقف لإطلاق النار دون اتفاق مع حماس.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: إسرائيل تعتقل 12 طالبا عربيا في جامعة بن غوريون بتهمة الاعتداء على أفرادها خلال احتجاجات طلابية.

منذ 7 ساعات

سرايا القدس: قصفنا موقع "مارس" العسكري الإسرائيلي شرق خان يونس بقذائف الهاون.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: سقوط سبعة صواريخ في مجمع أشكول في النقب الغربي.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في كيبوتس كيسوفيم عند الحدود مع وسط غزة.

منذ 7 ساعات

تشييع جثماني شهيدين في رام الله سقطا برصاص الاحتلال خلال مواجهات وقعت أمس.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي اعتقل 21 شخصا في إطار حملة اعتقالات في الضفة الغربية الليلة الماضية.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

منذ 8 ساعات

المستشار الإعلامي للأونروا للجزيرة: 48 ألفا من سكان غزة نزحوا أمس من منازلهم وتم توزيعهم على 58 مدرسة.

منذ 8 ساعات

المستشار الإعلامي للأونروا: إسرائيل أدخلت 5 شاحنات وقود ولكنها منعت باقي الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية، وهناك ضرورة ملحة لفتح ممر إنساني لتوصيل المساعدات لسكان غزة.

بالفيديو ـ اطلاق عدد من الصواريخ من بلدة صديقين #جنوب_لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/ErgTYqUmNk pic.twitter.com/LzJj0GhSio — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 19, 2021

منذ 8 ساعات

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قصفنا منزل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس في خان يونس.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرة مسيرة إسرائيلية تطلق صاروخا على برج الأندلس السكني في غزة بعد مغادرة ساكنيه.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: تجدد قصف مجمع أشكول المتاخم لحدود وسط قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

روحاني: نأمل أن تعزز الدول الإسلامية والمنظمات الدولية جهودها لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وعلى الجميع أن يدافع عن الشعب الفلسطيني ويحميه من العدوان الوحشي الإسرائيلي.

منذ 9 ساعات

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: غارة على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد في دير البلح وسط القطاع.

منذ 9 ساعات

الأونروا: إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات إسرائيلية تدمر منزل القيادي في حركة حماس عطا الله أبو السبح في رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ 9 ساعات

مصادر طبية فلسطينية: 26 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر منذ السابع من مايو.

منذ 10 ساعات

الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول بإدارة بايدن: قلنا لإسرائيل إن عليها الجنوح لوقف إطلاق النار في غزة.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية تدمر منزلين في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.

منذ 10 ساعات

الجيش الإسرائيلي: 50 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل بين السابعة مساء أمس والسابعة من صباح اليوم.

منذ 11 ساعة

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: حاولنا مرتين تصفية قائد كتائب القسام محمد الضيف خلال هذه الحرب وفشلنا، كما حاولنا تصفية 7 قياديين آخرين في حماس ومنيت محاولاتنا كذلك بالفشل.

منذ 11 ساعة

إذاعة الأقصى: استشهاد الصحفي بالإذاعة يوسف أبو حسين بقصف منزله فجر اليوم بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

منذ 12 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ 12 ساعة

مصادر طبية فلسطينية: استشهاد فلسطيني جراء قصف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

منذ 13 ساعة

مصادر فلسطينية: 3 شهداء في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة غزة.

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: القصف الإسرائيلي يتسبب في تدمير العديد من المنازل في بلدة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

منذ 14 ساعة

صحيفة بوليتكو عن مصدر مطلع: نهاية النزاع قد تأتي على مراحل مع توقف مبدئي لتبادل الصواريخ والمسؤولون الأميركيون حثوا نتنياهو ومساعديه على إنهاء العمليات ضد قطاع غزة وهم يشعرون بالرضا لأنهم نجحوا في ثني إسرائيل عن القيام بغزو بري لقطاع غزة.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف مقرا لمؤسسة خيرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تقصف منزلا في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة وتدمره بالكامل.

منذ 14 ساعة

مصادر فلسطينية: شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة غزة.

منذ 15 ساعة

مصادر فلسطينية: شهيد و3 جرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة غزة.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف جمعية خيرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في شرق رفح وشرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ 15 ساعة

مصادر طبية فلسطينية: شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة غزة.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على وسط مدينة غزة توقع عددا من الإصابات.

منذ 16 ساعة

سرايا القدس: قدراتنا وإمكاناتنا بخير ولدينا مزيد وهذه صورة مصغرة جدا من إعداد كبير أعددناه للمواجهة لشهور طويلة.

منذ 16 ساعة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 4 شهداء وأكثر من 1400 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية متواصلة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، والقصف يتركز على منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع.

منذ 17 ساعة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة

التي تشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر منزلا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

منذ 17 ساعة

شبكة الجزيرة تعلن أنه بالإمكان متابعة البث الحي للجزيرة عبر موقعها الإلكتروني في حال تعثر الوصول له عبر موقع "يوتيوب".

منذ 17 ساعة

"يوتيوب" يقيد الوصول لقناة الجزيرة على الموقع بما في ذلك البث الحي بدعوى أن "المحتوى قد يكون غير مناسب".

منذ 18 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل حاولت مرتين اغتيال القائد العسكري لحماس محمد الضيف الأسبوع الماضي وفشلت.

منذ 18 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من غزة على شارع رئيسي بين أسدود وتل أبيب.

منذ 18 ساعة

صور تظهر محاولات القبة الحديدية اعتراض صواريخ أطلقت من غزة في سماء تل أبيب.