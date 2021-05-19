نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا جوية التقطتها طائرة مسيرة نفذت طلعات رصد واستطلاع فوق إسرائيل.

وقال الإعلام العسكري لكتائب القسام إن الصور التقطتها طائرة مسيرة اسمها "الزواري"، وأظهرت الصور عدة مواقع لتمركز قوات الاحتلال وآليات عسكرية ودبابات.

أما بالنسبة لتسمية المسيرة بالزواري، فهي نسبة إلى مهندس الطائرات التونسي، الذي كان يتبع للكتائب، وقتلته إسرائيل في عملية مخابراتية للموساد قبل سنوات في تونس.

يشار إلى أن كتائب القسام نعت ببيان عسكري في 17 ديسمبر/كانون الأول 2016 الشهيد محمد الزواري، واعتبرت أنه أحد قادتها ومن الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والتي كان لها دور في حرب العصف المأكول عام 2014.