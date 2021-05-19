اتهمت قناة عربية بترويجها.. وزارة الداخلية في غزة تنفي شائعات عن خروج قادة بالمقاومة إلى مصر

نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة شائعات اتهمت قناة إخبارية بترويجها بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته، كان آخرها مزاعم عن خروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة -في بيان صدر بتاريخ اليوم الأربعاء- "نؤكد أن قناة العربية كانت ولا تزال تمارس دورا مشبوها، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته".

وأضاف البيان الذي صدر عن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم "نؤكد على جميع الصحفيين والمؤسسات والشركات الإعلامية في غزة، باستمرار قرار عدم التعامل مع هذه القناة بأي شكل كان، كما ندعو الشخصيات والكتاب والمحللين إلى مقاطعتها وعدم التعاطي معها أو الظهور على شاشتها؛ لدورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المسّ بصموده ونضاله ضد الاحتلال".