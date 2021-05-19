البث الحي
أحداث فلسطين

اتهمت قناة عربية بترويجها.. وزارة الداخلية في غزة تنفي شائعات عن خروج قادة بالمقاومة إلى مصر

عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية (الأوروبية-أرشيف)
عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية (الأوروبية-أرشيف)
18/5/2021

نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة شائعات اتهمت قناة إخبارية بترويجها بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته، كان آخرها مزاعم عن خروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة -في بيان صدر بتاريخ اليوم الأربعاء- "نؤكد أن قناة العربية كانت ولا تزال تمارس دورا مشبوها، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته".

وأضاف البيان الذي صدر عن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم "نؤكد على جميع الصحفيين والمؤسسات والشركات الإعلامية في غزة، باستمرار قرار عدم التعامل مع هذه القناة بأي شكل كان، كما ندعو الشخصيات والكتاب والمحللين إلى مقاطعتها وعدم التعاطي معها أو الظهور على شاشتها؛ لدورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المسّ بصموده ونضاله ضد الاحتلال".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

استهداف وسائل الإعلام في غزة.. إسرائيل عدو الحقيقة

الصحافة ليست في مأمن من الاستهداف الإسرائيلي، هذا ما يثبته واقع الحال في غزة، التي تتعرض لليوم السادس على التوالي لحرب تطال كل شيء، حتى مقار وكالات أنباء عالمية ومكاتب شبكات تلفزة محلية عربية ودولية.

15/5/2021
المزيد من أحداث فلسطين

شاهد- مسيرة الزواري.. طائرة استطلاع لكتائب القسام نفذت طلعات فوق إسرائيل

صواريخ من لبنان على إسرائيل والاحتلال يرد واليونيفيل يتدخل.. استمرار العدوان على غزة ولائحة الشهداء ترتفع والمقاومة ترد

لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

طفل فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة يجلس بين ركام قصف إسرائيلي لحيه (الأناضول)

إندبندنت: اتفاقيات أبراهام لا تستحق الورق الذي كُتبت عليه والصراع الحالي يظهر حدودها

مع اندلاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حاليا، الدول المطبّعة تتراجع (الأوروبية)
الأكثر قراءة

العدوان على غزة.. الغارات تتواصل على القطاع ونتنياهو يحذر من انتصار حماس

القصف الاسرائيلي شمل عددا من المناطق في قطاع غزة (رويترز)

الشهيد التونسي نجم حرب غزة 2021.. طائرة مسيرة وغواصة “الزواري” أحدث أسلحة القسام

(الجزيرة)

رئيس تحرير هآرتس: هذه أفشل وأحمق عملية عسكرية تشن على غزة

جيش الاحتلال سوّى بالأرض عددا من أبراج غزة (رويترز)

نحتاج إلى لاعبين من ثقافات مختلفة.. مدرب مانشستر يونايتد يطالب باحترام آراء اللاعبين بعد رفع العلم الفلسطيني