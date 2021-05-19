شاهد.. هكذا يُعلم المستوطنون الأطفال القتل

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد المستوطنين الأطفال وهو يحمل بندقية آلية.

ويظهر في الفيديو -الذي صور في شارع الشهداء بمدينة الخليل الفلسطينية من أمام مستوطنة "بيت هداسة"- طفل لم يتجاوز عمره 10 سنوات يتحدث مع أحد جنود الاحتلال وهو يحمل سلاحا.

وعلق "تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان" الذي نشر الفيديو على صفحته في "فيسبوك" أنه "هكذا يصنعون القتلى، بغض النظر إذا كان السلاح حقيقا أم لا، الفكرة هي ملاحظة كيف يُعلّم أطفال المستوطنين اليهود، القتل".