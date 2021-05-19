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شاهد- خلال مرور مظاهرة منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة.. شرطية بريطانية تهتف: الحرية لفلسطين

19/5/2021

هتفت شرطية بريطانية "الحرية لفلسطين"، وذلك لحظة مرور مظاهرة في وسط لندن منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاولات التهجير المستمرة لأهالي القدس المحتلة.

وتداول نشطاء المقطع المصور لمتظاهرة تتحدث مع الشرطية التي كانت تحمل وردة بيضاء كبيرة، فيما احتضنتها ثم هتفت وسط المتظاهرين "الحرية لفلسطين"، مما دفعهم للتفاعل معها والتصفيق والتهليل لها.

من جهة أخرى، قالت إدارة شرطة لندن (متروبوليتان) إنها فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة ما جرى.

المصدر : وكالة سند

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