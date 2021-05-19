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بالفيديو- "أيقظوني من الحلم".. وداع مؤثر لفلسطيني استشهد والده في قصف الاحتلال على غزة

الشاب كان منهارا بعد فقدان والده (مواقع التواصل)
الشاب كان منهارا بعد فقدان والده (مواقع التواصل)
19/5/2021

تداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مؤثرة للحظة وداع فلسطيني لوالده الذي استشهد بعد استهداف منزلهما في القصف الإسرائيلي على غزة.

وظهر الفتى في أحد المقاطع يبكي ويصرخ بصوت عال، في مشهد مؤثر، حيث كان يردد "متروحش يابا، لا يا بويا، أمانة لا، أمانة صحوني من الحلم، يابا يا حبيبي، أبويا راح".

وكتب أحد النشطاء الصحفيين الذين صوروا المشهد "كان أبوه وصديقه وحبيبه وكل شيء لأنه ابنه الوحيد" ونشره على صفحته بموقع إنستغرام.

ويظهر في الفيديو تأثر الشاب الشديد وانهياره بسبب فقدان والده، حيث أنه لم يحتمل مشهد رؤيته محمولا على نقالة.

المصدر : وكالة سند

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