العدوان الإسرائيلي ينكأ جراح ذوي الشهداء في غزة.. حروب القتل الجماعي واستهداف الأطفال والجثث

تنكأ الحرب الإسرائيلية المستعرة، المستمرة لليوم العاشر على التوالي، جراح من عايشوا حروبها الأربع على قطاع غزة على مدار 15 عاماً الماضية (منذ 2008-2009) وفقدوا أحباءهم فيها وشهدوا جرائم العدوان المختلفة.

ويعايش ذوو الشهداء الحرب الحالية بمشاعر مختلطة تمزج بين ذكريات فقد أحبائهم بالحروب السابقة، وخشية عيش التجربة المريرة مرة ثانية، وهم يشتمون رائحة الموت تنبعث من كل مكان من حولهم.

بلال نزار ريان واحد من أولئك الذين نبشت الحرب الحالية ذكريات أليمة لديه مرّ عليها 12 عاماً، وأحيت لديه شعور الفقدان باستشهاد والده القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزوجاته الأربع و12 من أطفاله، في غارة جوية إسرائيلية دمرت منزلهم المكون من 6 طبقات فوق رؤوسهم.

رسالتي لأهالي الشهداء: pic.twitter.com/1dnlPxp2CP — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 17, 2021

الذاكرة الموشومة

ومنذ اندلاع الحرب يتابع بلال الاستهداف الإسرائيلي المكثف للمباني السكنية، ويتذكر عبارة شهيرة لوالده الشهيد "لن نهجّر مرتين.. هجّرنا من نعليا عسقلان ولن نهجر مرة أخرى" وهي عبارة أطلقها عندما بدأت إسرائيل سياسة استهداف المنازل في الحرب الأولى على غزة أواخر عام 2008 ومطلع 2009.

وأطلق الشهيد ريان في ذلك الحين مبادرة شارك فيها بذاته بالتوجه إلى المنازل المهددة بالاستهدف وتشكيل "طوق بشري" حولها لمنع تدميرها، غير أنه استهدف وأسرته في غارة إسرائيلية مباغتة من دون إنذار مسبق، يقول نجله للجزيرة نت.

ومع مشاهد القصف الإسرائيلي المؤلمة في غزة، يستذكر بلال (37 عاماً) ما حل بأسرته، وتستحضره لحظات وقوفه أمام جثامينهم في ثلاجات الموتى، ويضيف "فقدان الأحبة هو الأشد على النفس، فكل شيء يمكن نسيانه وتعويضه.. كانت لحظات مؤلمة لا أتمنى لأحد أن يمر بها".

وبالنسبة لبلال فإن فقدان عزيز يسبب الكثير من الآلام الجسدية والنفسية التي يتطلب علاجها سنوات طويلة، لكنها تبقى في الذاكرة، ومع وقوع ظروف مماثلة كالحروب يعود الجرح للنزف من جديد.

يقول ابن القائد الشهيد "هذا هو قدرنا أن نواجه احتلالاً مجرماً ليس لديه محرمات.. يقتل بلا سبب ويدمر كل شيء بلا مبرر".

شهيدة في عيد ميلادها

وبعد مرور7 أعوام على استشهاد ابنتها جود (عامان) في غارة جوية إسرائيلية استهدفتها وأطفالاً آخرين أمام منزلهم شمال مدينة غزة، لا تزال ذاكرة والدتها أم أيمن الدنف حيّة تختزن ذلك المشهد المروع.

وتقول أم أيمن للجزيرة نت "بعد يوم من احتفالنا بعيد ميلادها الثاني، كانت جود تلهو أمام المنزل برفقة شقيقتها آمال وتكبرها بـ 4 أعوام، وأطفال آخرين، وقع انفجار ولم يكن هدف الطائرة الإسرائيلية الملعونة سوى هؤلاء الأطفال الأبرياء".

استشهدت جود على الفور، وأصيبت آمال بشظايا في جسدها لا تزال تعاني من آلامها وآثارها حتى الآن، بحسب والدتهما أم أيمن.

في تلك الحرب عام 2014 نزحت أم أيمن من المنزل خشية على أطفالها (11 فرداً) وفي الحرب الحالية تقول إن نزحت مجدداً من منزل آخر بمنطقة مختلفة بعدما لحقت أضرار مادية به ناجمة عن غارات جوية عنيفة.

وكل لحظة من لحظات الحرب الحالية، يتملك أم أيمن القلق على أبنائها، ومع كل انفجار تتحسسهم واحداً واحداً، وفي مخيلتها صورة ابنتها جود مضرجة بدمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديها، وتقول "كانت أصغر الأبناء وآخر العنقود.. يا رب يصبر كل أم فقدت فلذة كبدها".

استهداف جثة!

ويتذكر منير أبو سماحة بكثير من الأسى كيف ترك جثة شقيقته صابرين (18 عاماً) في المنزل، بعدما رفضت قوات الاحتلال السماح لسيارات الإسعاف بالوصول إليها وانتشالها، ونزح بأسرته في يوم مرعب من أيام الحرب الأولى على غزة.

وقال أبو سماحة للجزيرة نت "استشهدت صابرين برصاصة قناص إسرائيلي وهي داخل المنزل في منطقة اجتاحتها قوات الاحتلال شمال مدينة غزة أول يوم من الحرب، وظلت إلى جوارنا مسجاة 10 أيام دون أن يتم السماح للإسعاف بانتشالها".

وفي اليوم العاشر من الحرب، اضطر منير إلى لف جثة شقيقته الشهيدة بغطاء والنزوح بأسرته على وقع الانفجارات، وعاد بعد انتهاء الحرب ليجد أضراراً جسيمة لحقت بالمنزل وشظايا الزجاج وغبار الركام يغطي الجثة.

ونزح منير بأسرته المكونة من 4 افراد في اللحظات الأولى من اندلاع الحرب الحالية نحو مركز إيواء بمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تجربة نزوح ثالثة، وقال "مع أول غارة إسرائيلية تذكرت صابرين ولا أريد أن تتكرر المأساة مرة أخرى".