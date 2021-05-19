غوغل يزيل التقييد عن البث الحي لقناة الجزيرة

أزال موقع يوتيوب (Youtube) التابع لشركة غوغل (Google) تقييد الوصول إلى البث الحي لقناة الجزيرة، وعاد البث للعمل على طبيعته.

وكان الموقع قد قيّد الوصول إلى قناة الجزيرة وبثها الحي عبر منصته، في ظل التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في فلسطين.

ومنذ منتصف الليل، ظهرت رسالة من يوتيوب تشير إلى أن محتوى الجزيرة قد يكون غير مناسب ويتطلب تحققا من عمر المستخدم.

وجاء ذلك وسط ما يقول ناشطون وإعلاميون إنه تضييق من قبل منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني، ومحاولات للتعتيم على جرائم إسرائيل.

ويمكنكم مشاهدة البث الحي على موقع الجزيرة نت على الرابط التالي:

أو عبر تطبيق الجزيرة الذي يتيح مشاهدة البث أو الاستماع إليه:

https://apps.apple.com/qa/app/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9/id506665965

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.aljazeera.arabic