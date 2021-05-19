البث الحي
أحداث فلسطين

غوغل يزيل التقييد عن البث الحي لقناة الجزيرة

19/5/2021-|آخر تحديث: 19/5/202102:50 PM (مكة المكرمة)

أزال موقع يوتيوب (Youtube) التابع لشركة غوغل (Google) تقييد الوصول إلى البث الحي لقناة الجزيرة، وعاد البث  للعمل على طبيعته.

وكان الموقع قد قيّد الوصول إلى قناة الجزيرة وبثها الحي عبر منصته، في ظل التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في فلسطين.

ومنذ منتصف الليل، ظهرت رسالة من يوتيوب تشير إلى أن محتوى الجزيرة قد يكون غير مناسب ويتطلب تحققا من عمر المستخدم.

وجاء ذلك وسط ما يقول ناشطون وإعلاميون إنه تضييق من قبل منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني، ومحاولات للتعتيم على جرائم إسرائيل.

ويمكنكم مشاهدة البث الحي على موقع الجزيرة نت على الرابط التالي:

البث الحي

أو عبر تطبيق الجزيرة الذي يتيح مشاهدة البث أو الاستماع إليه:

آيفون

https://apps.apple.com/qa/app/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9/id506665965

أندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.aljazeera.arabic

المصدر : الجزيرة
المزيد من أحداث فلسطين

صواريخ من لبنان على إسرائيل والاحتلال يرد واليونيفيل يتدخل.. استمرار العدوان على غزة ولائحة الشهداء ترتفع والمقاومة ترد

لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

طفل فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة يجلس بين ركام قصف إسرائيلي لحيه (الأناضول)

إندبندنت: اتفاقيات أبراهام لا تستحق الورق الذي كُتبت عليه والصراع الحالي يظهر حدودها

مع اندلاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حاليا، الدول المطبّعة تتراجع (الأوروبية)

شاهد: استشهدت متأثرة بجراحها.. الطفلة الفلسطينية منة تلحق بأسرتها

لحقت منة بوالديها وشيقيقتها الكبرى الذين استشهدوا نتيجة قصف مبنى كانوا يقطنون به (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

العدوان على غزة.. الغارات تتواصل على القطاع ونتنياهو يحذر من انتصار حماس

القصف الاسرائيلي شمل عددا من المناطق في قطاع غزة (رويترز)

الشهيد التونسي نجم حرب غزة 2021.. طائرة مسيرة وغواصة “الزواري” أحدث أسلحة القسام

(الجزيرة)

رئيس تحرير هآرتس: هذه أفشل وأحمق عملية عسكرية تشن على غزة

جيش الاحتلال سوّى بالأرض عددا من أبراج غزة (رويترز)

نحتاج إلى لاعبين من ثقافات مختلفة.. مدرب مانشستر يونايتد يطالب باحترام آراء اللاعبين بعد رفع العلم الفلسطيني