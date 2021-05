ردا على الاتهامات الأميركية.. الرئاسة التركية: من المعيب وصف أردوغان بأنه "معاد للسامية"

دانت الرئاسة التركية والجالية اليهودية في تركيا تصريحات الخارجية الأميركية التي وصفت الرئيس التركي بأن لديه خطابا "معاديا للسامية تجاه اليهود".

وقالت الرئاسة التركية -في بيان- إن "من لا يملك الشجاعة لإدانة قتل الأطفال ليس لديه مسوغ أخلاقي لإلقاء محاضرات على أحد".

وأكد البيان أن الدعم الأميركي عبر منع تحرك مجلس الأمن ضد إسرائيل هو بعض الأمثلة على التواطؤ لتوسيع الاحتلال.

بدورها، قالت الجالية اليهودية في تركيا إنه "من المعيب وغير العادل وصف الخارجية الأميركية تصريحات الرئيس أردوغان بأنها معادية لليهود وللسامية".

وأضافت الجالية اليهودية -في تغريدة على توتير- أن ذلك "أمر غير مقبول، على العكس من ذلك كان (أردوغان) دائما بنّاء وداعمًا ومشجعًا لنا".

وتضمنت التغريدة صورة للقاء الرئيس أردوغان مع الحاخام الأكبر للطائفة الموسوية في تركيا إسحق هاليفا، ورئيس الطائفة الموسوية التركية إسحق إبراهيم زاده، وعدد من ممثلي الجالية اليهودية.

While tragedies in the region are deeply saddening – & global rise of anti semitisim is unacceptable- it is unfair & reprehensible to imply that President Erdogan – @tcbestepe – is antisemitic. On the contrary, he has always been constructive, supportive & encouraging towards us. https://t.co/XMfV5bXicb pic.twitter.com/CBAIX0lSvo

وكان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال إن "الولايات المتحدة تندد بشدة بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام الأخيرة بشأن الشعب اليهودي، باعتبارها تعليقات معادية للسامية".

وأضاف برايس -في بيان- "نحث الرئيس أردوغان والزعماء الأتراك الآخرين على الامتناع عن التصريحات النارية التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف".

Turkish President Erdogan’s anti-Semitic remarks are reprehensible and have no place on the world stage — or anywhere. We call on Turkey to refrain from language that could incite further violence. The U.S. is focused on bringing an end to the conflict. https://t.co/6CmhSGqn0m

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 18, 2021