بين النفي والتأكيد.. نتنياهو طلب مهلة من بايدن لإنهاء الحرب على غزة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي جو بايدن مهلة ليومين أو ثلاثة لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، بينما شجع الأخير إسرائيل على "اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر غربية مطلعة أن نتنياهو طلب من الإدارة الأميركية مهلة يومين إلى ثلاثة لإنهاء عمليته العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأميركيين طلبوا من نتنياهو إنهاء عدوانه على غزة فرد أنه ما زال بحاجة ليومين إلى ثلاثة لاستكمال ضرب الأهداف في القطاع.

من جهته، قال المراسل السياسي في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي باراك رافيد، لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية فجر الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين "إنهم بحاجة إلى 24-48 ساعة لإتمام العملية في غزة ثم سيتوقفون".

في المقابل، قال موقع أكسيوس (Axios) الأميركي إن إدارة بايدن لم تعط إسرائيل مهلة نهائية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رسالة واشنطن العامة في اتصال بايدن ونتنياهو هي أنها تدعم إسرائيل لكنها تريد إنهاء العملية في غزة، مضيفا أن إدارة بايدن أوضحت أن قدرتها على كبح الضغط الدولي على إسرائيل بشأن عملية غزة وصلت إلى نهايتها.

كما أشار مراسل الجزيرة إلياس كرام إلى أن مصادر إسرائيلية ذكرت أن نتنياهو يريد يومين أو 3 أيام قبل إنهاء حملته حتى يحقق أي إنجاز عسكري يمكّنه من الخروج بصورة المنتصر.

نتنياهو يسعى لتحقيق إنجاز عسكري يمكّنه من الخروج بصورة المنتصر (رويترز)

استبعاد ونفي

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، إن مصادر إسرائيلية مطلعة على الاتصالات الجارية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار أكدت أن "بوادر تفاؤل بدأت تلوح في الأفق حول احتمال إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة".

وأشارت تلك المصادر بهذا الخصوص إلى أن "اتصالات أولية تجرى حاليا لتحقيق هذا الهدف"، غير أن الهيئة الرسمية استدركت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "ينفي ذلك".

واستبعد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، احتمال إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في الأيام القريبة.

دعم إسرائيل

وكان البيت الأبيض قد أفاد بأن الرئيس بايدن أعرب في محادثة هاتفية مع نتنياهو عن دعمه وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقد أكد بايدن على ما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وإدانته لما وصفها بالهجمات الصاروخية العشوائية من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على البلدات الإسرائيلية، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

لكن البيان أضاف أن الرئيس الأميركي "أعرب عن دعمه لوقف إطلاق النار وبحث انخراط الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين من أجل هذه الغاية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغ بايدن أنه "مصمم على استكمال الهدف من العملية لإعادة الأمن لمواطني إسرائيل".

وكانت إسرائيل أطلقت عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري، استهدفت خلالها المقاتلات الحربية منازل مدنيين وأبراجا سكنية ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى الشوارع والبنى التحتية في القطاع.