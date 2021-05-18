لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وقمع المحتجين في حي الشيخ جراح المقدسي وباقي مدن الضفة الغربية، حيث استمرت إسرائيل في تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه منطقة الجليل وردّه بقصف مدفعي على مرتفعات كفرشوبا اللبنانية.

من جانبها، واصلت المقاومة الفلسطينية رشقاتها الصاروخية على بلدات ومدن إسرائيلية خاصة بلدات ما يعرف بغلاف غزة.

وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 10 دقائق

مراسل الجزيرة: نحو 60 طائرة أطلقت أكثر من 110 صواريخ على قرابة 65 هدفا في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

منذ 11 دقيقة

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من قطاع غزة.

منذ 28 دقيقة

وسائل إعلام إسرائيلية: حريق في مبنى وسط مدينة بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

منذ 28 دقيقة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا وأسقطنا طائرة مسيرة على الحدود في منطقة وادي العيون في الأغوار.

منذ 56 دقيقة

مراسلة الجزيرة: الحكومة الإسرائيلية تمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة.

منذ ساعة

زعيمة حزب العمل الإسرائيلي المعارض: نتنياهو أضرم النيران في الدولة خدمة لمصالحه السياسية الخاصة.

منذ ساعة

الجيش الإسرائيلي: بدأنا تنفيذ هجمات تستهدف حي الرمال في مدينة غزة.

منذ ساعة

مصادر فلسطينية: نحو 70 غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى اليوم.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: لجنة المتابعة العليا العربية داخل الخط الأخضر دعت لإضراب شامل ومسيرات احتجاج اليوم الثلاثاء.

منذ ساعتين

مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 212، وتدمير أكثر من 100 مبنى.

منذ 3 ساعات

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يستبعد وجود أي علاقة لحزب الله بعملية إطلاق القذائف من مزارع شبعا في لبنان.

منذ 3 ساعات

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: القذائف التي أطلقت من لبنان نحو إسرائيل سقطت داخل أراضيه باستثناء واحدة.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للفصائل الفلسطينية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مبنى بالقرب من مقر الأونروا ومقر الجامعات في قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تطلق صاروخا على بناية في منطقة الجامعات في قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

كتائب القسام: قصفنا نتيفوت بدفعة صاروخية في رد أولي على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: المقاتلات الإسرائيلية تقصف الطوابق العليا من بناية سكنية في حي النصر في غزة، ولا أنباء عن إصابات.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على حي النصر في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

منذ 6 ساعات

مراسـل الجزيرة: أكثر من 50 غارة لطائرات حربية إسرائيلية على مناطق شرق وشمال مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء، والطائرات الحربية تشن غارات على مواقع في شرق المدينة وفي غربها.

منذ 7 ساعات

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي: العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وصل لدرجة كبيرة ولا مصلحة في مواصلة القتال. وقف التصعيد هو عمل ذكي في هذه المرحلة لجميع الأطراف، واستمرار القتال يخاطر بزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع وسلسلة كاملة من العواقب السلبية.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: زوارق حربية إسرائيلية تقصف ساحل مدينة غزة بعدد من القذائف الصاروخية.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مجمع أنصار الحكومي في حي الكتيبة غرب قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

غارات إسرائلية عنيفة على حي الكتيبة غربي غزة تستهدف مجموعة مبان.

قصف إسرائيلي على غزة

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: 5 غارات إسرئيلية على أهداف في منطقة الكتيبة غربي غزة.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: 3 غارات إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة هددت إسرائيل بتدميره في وقت سابق.

منذ 8 ساعات

موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: الرسالة العامة من واشنطن هي أنها تدعمنا لكنها تريد إنهاء العملية في غزة.

منذ 8 ساعات

أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إدارة بايدن لم تعط إسرائيل أي مهلة نهائية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما أكدت أن قدرتها على كبح الضغط الدولي على إسرائيل وصلت لنهايتها.

منذ 9 ساعات

اليونيفيل: ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوبي لبنان، وكثفنا دورياتنا لمنع وقوع حوادث أخرى تعرض سلامة السكان المحليين للخطر.

منذ 9 ساعات

إسماعيل هنية: المقاومة تعرف طريق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في غزة والقدس وفي كل مكان، وهي مصممة على الدفاع عن شعبنا ومقدساته وصد العدوان.

منذ 9 ساعات

سرايا القدس تبث صورا لقصف مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة بقذائف الهاون.

منذ 9 ساعات

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة جندي إسرائيلي جراء سقوط قذيفة هاون قرب أحد التجمعات السكانية القريبة من غزة.

منذ 9 ساعات

قوات اليونيفيل في جنوب لبنان: رصدنا إطلاق صواريخ من شمال بلدة كفرشوبا اللبنانية أعقبه قصف مدفعي إسرائيلي.

منذ 9 ساعات

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ بايدن أنه مصمم على استكمال الهدف من العملية لإعادة الأمن لمواطني إسرائيل.

منذ 9 ساعات

المتحدث باسم حركة حماس: ننفي بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مكاتب لنا في برج الجلاء بغزة، واستهداف برج الجلاء بغزة يأتي ضمن سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في مناطق عدة بقطاع غزة.

منذ 10 ساعات

البيت الأبيض: بايدن حث نتنياهو على ضرورة التأكد من حماية المدنيين، وشجع على إعادة الهدوء إلى القدس.

منذ 10 ساعات

البيت الأبيض: بايدن يؤكد لنتنياهو هاتفيا دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية، كما يؤكد دعمه وقف إطلاق النار وبحث انخراط واشنطن مع شركائها في جهودها لتحقيق ذلك.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تطلق نحو 20 قذيفة باتجاه مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية، وطائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة الحدودية في جنوبي لبنان.



منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: البوارج الحربية الإسرائيلية تقصف شاطئ مدينة غزة بقدائف صاروخية.