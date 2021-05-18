لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية
18/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202109:51 AM (مكة المكرمة)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وقمع المحتجين في حي الشيخ جراح المقدسي وباقي مدن الضفة الغربية، حيث استمرت إسرائيل في تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه منطقة الجليل وردّه بقصف مدفعي على مرتفعات كفرشوبا اللبنانية.
من جانبها، واصلت المقاومة الفلسطينية رشقاتها الصاروخية على بلدات ومدن إسرائيلية خاصة بلدات ما يعرف بغلاف غزة.
وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:
مراسل الجزيرة: نحو 60 طائرة أطلقت أكثر من 110 صواريخ على قرابة 65 هدفا في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: حريق في مبنى وسط مدينة بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: رصدنا وأسقطنا طائرة مسيرة على الحدود في منطقة وادي العيون في الأغوار.
مراسلة الجزيرة: الحكومة الإسرائيلية تمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة.
زعيمة حزب العمل الإسرائيلي المعارض: نتنياهو أضرم النيران في الدولة خدمة لمصالحه السياسية الخاصة.
الجيش الإسرائيلي: بدأنا تنفيذ هجمات تستهدف حي الرمال في مدينة غزة.
مصادر فلسطينية: نحو 70 غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى اليوم.
مراسل الجزيرة: لجنة المتابعة العليا العربية داخل الخط الأخضر دعت لإضراب شامل ومسيرات احتجاج اليوم الثلاثاء.
مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 212، وتدمير أكثر من 100 مبنى.
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يستبعد وجود أي علاقة لحزب الله بعملية إطلاق القذائف من مزارع شبعا في لبنان.
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: القذائف التي أطلقت من لبنان نحو إسرائيل سقطت داخل أراضيه باستثناء واحدة.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للفصائل الفلسطينية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مبنى بالقرب من مقر الأونروا ومقر الجامعات في قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تطلق صاروخا على بناية في منطقة الجامعات في قطاع غزة.
كتائب القسام: قصفنا نتيفوت بدفعة صاروخية في رد أولي على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء.
مراسل الجزيرة: المقاتلات الإسرائيلية تقصف الطوابق العليا من بناية سكنية في حي النصر في غزة، ولا أنباء عن إصابات.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على حي النصر في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.
مراسـل الجزيرة: أكثر من 50 غارة لطائرات حربية إسرائيلية على مناطق شرق وشمال مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء.
مراسل الجزيرة: تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء، والطائرات الحربية تشن غارات على مواقع في شرق المدينة وفي غربها.
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي: العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وصل لدرجة كبيرة ولا مصلحة في مواصلة القتال. وقف التصعيد هو عمل ذكي في هذه المرحلة لجميع الأطراف، واستمرار القتال يخاطر بزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع وسلسلة كاملة من العواقب السلبية.
مراسل الجزيرة: زوارق حربية إسرائيلية تقصف ساحل مدينة غزة بعدد من القذائف الصاروخية.
مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مجمع أنصار الحكومي في حي الكتيبة غرب قطاع غزة.
غارات إسرائلية عنيفة على حي الكتيبة غربي غزة تستهدف مجموعة مبان.
مراسل الجزيرة: 5 غارات إسرئيلية على أهداف في منطقة الكتيبة غربي غزة.
مراسل الجزيرة: 3 غارات إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة هددت إسرائيل بتدميره في وقت سابق.
موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: الرسالة العامة من واشنطن هي أنها تدعمنا لكنها تريد إنهاء العملية في غزة.
أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إدارة بايدن لم تعط إسرائيل أي مهلة نهائية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما أكدت أن قدرتها على كبح الضغط الدولي على إسرائيل وصلت لنهايتها.
اليونيفيل: ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوبي لبنان، وكثفنا دورياتنا لمنع وقوع حوادث أخرى تعرض سلامة السكان المحليين للخطر.
إسماعيل هنية: المقاومة تعرف طريق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في غزة والقدس وفي كل مكان، وهي مصممة على الدفاع عن شعبنا ومقدساته وصد العدوان.
سرايا القدس تبث صورا لقصف مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة بقذائف الهاون.
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة جندي إسرائيلي جراء سقوط قذيفة هاون قرب أحد التجمعات السكانية القريبة من غزة.
قوات اليونيفيل في جنوب لبنان: رصدنا إطلاق صواريخ من شمال بلدة كفرشوبا اللبنانية أعقبه قصف مدفعي إسرائيلي.
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ بايدن أنه مصمم على استكمال الهدف من العملية لإعادة الأمن لمواطني إسرائيل.
المتحدث باسم حركة حماس: ننفي بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مكاتب لنا في برج الجلاء بغزة، واستهداف برج الجلاء بغزة يأتي ضمن سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
مراسل الجزيرة: تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في مناطق عدة بقطاع غزة.
البيت الأبيض: بايدن حث نتنياهو على ضرورة التأكد من حماية المدنيين، وشجع على إعادة الهدوء إلى القدس.
البيت الأبيض: بايدن يؤكد لنتنياهو هاتفيا دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية، كما يؤكد دعمه وقف إطلاق النار وبحث انخراط واشنطن مع شركائها في جهودها لتحقيق ذلك.
مراسل الجزيرة: تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان.
مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تطلق نحو 20 قذيفة باتجاه مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية، وطائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة الحدودية في جنوبي لبنان.
مراسل الجزيرة: البوارج الحربية الإسرائيلية تقصف شاطئ مدينة غزة بقدائف صاروخية.
مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تطلق نحو 20 قذيفة باتجاه مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية بعد إطلاق قذائف صاروخية من جنوبي لبنان سقطت داخل الأراضي اللبنانية.