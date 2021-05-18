البث الحي
أحداث فلسطين

في محادثة هاتفية.. بايدن يؤيد وقف إطلاق النار ونتنياهو يبلغه بتصميمه على إنجاز "الهدف"

بايدن دعا إلى ضمان حماية المدنيين من هذا التصعيد (الأوروبية-أرشيف)
بايدن دعا إلى ضمان حماية المدنيين من هذا التصعيد (الأوروبية-أرشيف)
17/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202105:16 AM (مكة المكرمة)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، عن دعمه وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت قال فيه نتنياهو إنه مصمم على "استكمال الهدف".

وقد أكد بايدن على ما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وإدانته لما وصفها بالهجمات الصاروخية العشوائية من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على البلدات الإسرائيلية، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

لكن البيان أضاف أن الرئيس الأميركي "أعرب عن دعمه لوقف إطلاق النار وبحث انخراط الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين من أجل هذه الغاية".

وذكر البيت الأبيض أن بايدن شجع إسرائيل على "اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء".

وأعرب الرئيس الأميركي أيضا عن "قلقه البالغ" بشأن "العنف بين السكان في إسرائيل".

خطط نتنياهو

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن نتنياهو أبلغ بايدن أنه "مصمم على استكمال الهدف من العملية لإعادة الأمن لمواطني إسرائيل".

وأشار مراسل الجزيرة إلياس كرام إلى أن مصادر إسرائيلية ذكرت أن نتنياهو يريد يومين أو 3 أيام قبل إنهاء حملته حتى يحقق أي إنجاز عسكري يمكّنه من الخروج بصورة المنتصر.

من جهة أخرى، قال موقع أكسيوس (Axios) الأميركي إن إدارة بايدن لم تعط إسرائيل مهلة نهائية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

لكن الموقع نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رسالة واشنطن العامة في اتصال بايدن ونتنياهو هي أنها تدعم إسرائيل لكنها تريد إنهاء العملية في غزة.

وأضاف المسؤول أن إدارة بايدن أوضحت أن قدرتها على كبح الضغط الدولي على إسرائيل بشأن عملية غزة وصلت إلى نهايتها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رفض أميركي ثالث لمسودة بيان أممي إزاء الوضع بفلسطين.. البيت الأبيض: منخرطون في دبلوماسية هادئة ومكثفة لخفض التصعيد

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تنخرط في دبلوماسية هادئة ومكثفة من أجل خفض التصعيد بفلسطين، في حين اتسعت دائرة التنديد الدولي بتواصل الصراع، مطالبة بضرورة إنهائه في أقرب وقت.

17/5/2021

لوقف التصعيد في فلسطين.. اتصالات أميركية مع قطر ومصر والسعودية وبايدن يسعى لتهدئة دائمة والسيسي يدعو لتحرك عاجل

تجري مباحثات مكثفة واتصالات دبلوماسية في اتجاهات عدة من أجل تهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الهجمة الإسرائيلية على غزة، في حين قال الرئيس الأميركي إن إدارته تسعى لتحقيق “تهدئة دائمة”.

17/5/2021
المزيد من أحداث فلسطين

لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الدخان يتصاعد من موقع قصفه الاحتلال قرب شاطئ غزة (غيتي)

رئيس الأركان الأميركي عن التصعيد في غزة: مواصلة القتال ليست في مصلحة أحد

الجنرال ميلي يرى أن خفض التصعيد في هذه المرحلة سيكون &#34;نهجا ذكيا&#34; لكل الأطراف (رويترز-أرشيف)

غزة.. غارات إسرائيلية عنيفة لليوم التاسع والمقاومة أطلقت أكثر من 3300 صاروخ منذ بدء العدوان

طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على قطاع غزة لليوم التاسع (الأوروبية)

صواريخ من جنوبي لبنان وإسرائيل تفتح الملاجئ في البلدات الحدودية

إطلاق قنابل مضيئة فوق بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

الإمام زيد الهاشمي.. ثار على الأمويين فصلبوه أربع سنين ومهّد لنجاح العباسيين وأسس مذهبا فقهيا يتبنى "الثورة المستمرة"

بالفيديو- وداعا يوفنتوس.. رونالدو ينقل أسطول سياراته الفاخرة بالكامل من تورينو

رونالدو يهوى جمع السيارات الفارهة (مواقع التواصل)

ما هو حجم الكون؟ وهل توجد له حدود؟ وهل يقع شيء خارجه؟.. أسئلة يجيب عنها العلماء

هل الكون يشبه الكرة ومنحنٍ على نفسه بحيث إذا سافرت في اتجاه ما فسوف تعود إلى نقطة البداية (يوريك ألرت)

الفوسفور الأبيض حارق قد يصل إلى العظام.. كيف الحماية منه واتقاء الهجمات الجوية؟