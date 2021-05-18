في محادثة هاتفية.. بايدن يؤيد وقف إطلاق النار ونتنياهو يبلغه بتصميمه على إنجاز "الهدف"

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، عن دعمه وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت قال فيه نتنياهو إنه مصمم على "استكمال الهدف".

وقد أكد بايدن على ما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وإدانته لما وصفها بالهجمات الصاروخية العشوائية من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على البلدات الإسرائيلية، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

لكن البيان أضاف أن الرئيس الأميركي "أعرب عن دعمه لوقف إطلاق النار وبحث انخراط الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين من أجل هذه الغاية".

وذكر البيت الأبيض أن بايدن شجع إسرائيل على "اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء".

وأعرب الرئيس الأميركي أيضا عن "قلقه البالغ" بشأن "العنف بين السكان في إسرائيل".

خطط نتنياهو

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن نتنياهو أبلغ بايدن أنه "مصمم على استكمال الهدف من العملية لإعادة الأمن لمواطني إسرائيل".

وأشار مراسل الجزيرة إلياس كرام إلى أن مصادر إسرائيلية ذكرت أن نتنياهو يريد يومين أو 3 أيام قبل إنهاء حملته حتى يحقق أي إنجاز عسكري يمكّنه من الخروج بصورة المنتصر.

من جهة أخرى، قال موقع أكسيوس (Axios) الأميركي إن إدارة بايدن لم تعط إسرائيل مهلة نهائية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

لكن الموقع نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رسالة واشنطن العامة في اتصال بايدن ونتنياهو هي أنها تدعم إسرائيل لكنها تريد إنهاء العملية في غزة.

وأضاف المسؤول أن إدارة بايدن أوضحت أن قدرتها على كبح الضغط الدولي على إسرائيل بشأن عملية غزة وصلت إلى نهايتها.