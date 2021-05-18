شاهد- أكرم الهر والهرة.. طفل فلسطيني ينجو بقطته من قصف الاحتلال على غزة

أظهر مقطع مصور طفلا فلسطينيا يصطحب قطته معه خوفا عليها من قصف الاحتلال على قطاع غزة.

وأصاب المنازل أمس الاثنين قصف عنيف في غزة، وبعد توقف القصف صباحا، حمل الطفل قليلا من أمتعته والقطة.

وقال الطفل في المقطع إن "المثل يقول أكرم الهر والهرة"، مشيرا إلى أنه سينتقل إلى منزل عمته، بحثا عن ملاذ آمن بعد استشهاد صديق له من أقرانه.