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رئيس الأركان الأميركي عن التصعيد في غزة: مواصلة القتال ليست في مصلحة أحد

الجنرال ميلي يرى أن خفض التصعيد في هذه المرحلة سيكون "نهجا ذكيا" لكل الأطراف (رويترز-أرشيف)
الجنرال ميلي يرى أن خفض التصعيد في هذه المرحلة سيكون "نهجا ذكيا" لكل الأطراف (رويترز-أرشيف)
18/5/2021

حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي من مخاطر زعزعة الاستقرار على نطاق واسع يتجاوز قطاع غزة إذا لم يتم خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

ورأى ميلي أن أفعال إسرائيل تمثل "دفاعا عن النفس"، حسب تعبيره، لكنه حذر من أنه في ظل مستويات العنف الراهنة فإن "مواصلة القتال ليست من مصلحة أحد".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين قبل وصوله إلى بروكسل لإجراء محادثات مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، "تقييمي للأمر أن هناك مخاطرة بزعزعة الاستقرار بشكل أوسع وبسلسلة من التداعيات السلبية إذا استمر القتال".

وتابع "لذا في رأيي، أعتقد أن خفض التصعيد نهج ذكي في هذه المرحلة بالنسبة لكل الأطراف المعنية".

وتبذل الولايات المتحدة جهودا لدفع إسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي جرى الاثنين أنه مصمم على "استكمال الهدف" من هذه العملية، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

المصدر : رويترز

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