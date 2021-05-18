بالكوفية والعلم الفلسطيني.. "غرافيتي" في أحد شوارع سان فرانسيسكو يؤكد حق العودة

نشرت الفنانة الأميركية من أصول فلسطينية سي غزالة صورة "غرافيتي" رسمتها بأحد شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، تزامنًا مع ذكرى النكبة، وتأكيدًا لحق العودة.

وأظهرت الصورة شابين بالكوفية والعلم الفلسطيني يرفعان وردة كبيرة بجانب قبضات أيديهم المرفوعة، مُزيلة بعبارة "سنعود".

وعلقت الفنانة "سي" على الصورة التي نشرتها على حسابها في إنستغرام قائلة إن "المقاومة لها أسبابها حين يكون الشعب تحت الاحتلال والتطهير العرقي بكل أنحاء فلسطين".

كما أشارت إلى المأساة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة تحت الحصار.