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بالفيديو- حين تهتز الأرض تحتك.. فزع مراسلة من غارة مفاجئة على غزة

عادت إسلام وتمالكت نفسها وبثت رسالتها من نفس المكان التي سقط قربه الصاروخ (مواقع التواصل)
عادت إسلام وتمالكت نفسها وبثت رسالتها من نفس المكان التي سقط قربه الصاروخ (مواقع التواصل)
18/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202110:39 PM (مكة المكرمة)

"يما".. بطريقة عفوية ولا إرادية صرخت مراسلة التلفزيون الفلسطيني في غزة إسلام الزعنون بعد أن فاجأتها غارة للاحتلال الإسرائيلي أثناء استعدادها للخروج في بث مباشر، لكنها عادت وتمالكت نفسها وبثت رسالتها من نفس المكان.

ونشرت إسلام مقطع فيديو يوثق اللحظة عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت في منشور لها قائلة "حين يباغتك الصوت في ذروة تركيزك لاستقاء آخر الأخبار قبل الهواء بقليل.. حين تهتز الأرض من تحتك".

 

المصدر : وكالة سند
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