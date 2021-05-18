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أحداث فلسطين

بالصور.. تلاميذ تونس يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

العلمان الفلسطيني والتونسي رفعا في جميع المدارس والمعاهد التدريسية بتونس (الأناضول)
العلمان الفلسطيني والتونسي رفعا في جميع المدارس والمعاهد التدريسية بتونس (الأناضول)
18/5/2021

رُفع العلمان الفلسطيني والتونسي جنبا إلى جنب، في جميع المدارس والمعاهد التدريسية بتونس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

كذلك ردّد -أمس الاثنين-  تلاميذ مدرسة "الصادقية" الثانوية بالعاصمة تونس النشيدين الوطنيين للبلدين تضامنا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي.

وأشرفت على المبادرة نقابات التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية، في أول يوم دراسي بعد إغلاق المدارس مدة أسبوع، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ووقف تلاميذ المدرسة التي أسست عام 1875 دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الجيش الإسرائيلي.

وقالت مديرة المدرسة، عفيفة عبد الملك، للأناضول، إن المبادرة "حركة رمزية تضامنًا مع أشقائنا الفلسطينيين بعد التصعيد الإسرائيلي في الأيام الماضية الذي أودى بحياة العشرات"، وأضافت "من واجبنا زرع موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية لدى الناشئة".

وأردفت "دورنا توريث الإيمان بالقضية الفلسطينية لأبنائنا من التلاميذ الذين يدعمون ويتضامنون مع فلسطين أرضًا وشعبًا".

وفي المدرسة ذاتها اختارت جميلة الجباري، أستاذة مادة التربية المدنية، فتح نقاش مع التلاميذ عن العدوان الإسرائيلي الحالي على الشعب الفلسطيني.

 

طالبان من مدرسة "الصادقية" يرفعان علمي تونس وفلسطين (الأناضول)
علما تونس وفلسطين يرفرفان في مدرسة "الصادقية" بتونس العاصمة (الأناضول)
ردد تلاميذ مدرسة "الصادقية" الثانوية في تونس النشيدين الوطنيين للبلدين تضامنا مع الفلسطينيين (الأناضول)
فُتح نقاش مع التلاميذ عن العدوان الإسرائيلي الحالي على الشعب الفلسطيني (الأناضول)
وقف تلاميذ مدرسة "الصادقية"دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الفلسطينيين (الأناضول)
مديرة المدرسة: من واجبنا زرع موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية لدى الناشئة (الأناضول)

 

المصدر : وكالة الأناضول

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