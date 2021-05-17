فيما يشبه هدنة سياسية، تركت أحزاب وقوى مدنية خلافاتها جانبا في تونس، لتنصرف نحو نصرة سكان غزة ودعم المقاومة عبر مسيرات ميدانية وبيانات حزبية وحراك غير مسبوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وانطلقت مسيرات في أكثر من محافظة لدعم القضية الفلسطينية، رفعت خلالها شعارات مساندة لأهل غزة والقدس، دعت لها جهات سياسية وقوى مدنية على غرار "حركة الشعب" و"الاتحاد المدني التونسي لمناهضة التطبيع" و"التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور".

ويحشد اتحاد الشغل -باعتباره أكبر منظمة نقابية عمالية- لمسيرة ضخمة الأربعاء، نصره للقضية الفلسطينية وتنديدا بالاعتداء الصارخ على المدنيين العزل في غزة.

مسار سياسي ودبلوماسي

ودعت قوى مدنية وأحزاب سياسية، على غرار "التيار الديمقراطي" وحركة "أمل وعمل" لتسريع النظر في مشروع تجريم التطبيع، وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه، إضافة لإنشاء صناديق للتبرع لسكان غزة.

وبالتوازي مع المسار السياسي والتحركات الشعبية الميدانية، تواصل الدبلوماسية التونسية تحركاتها في أكثر من واجهة داخلية، وفي مجلس الأمن الدولي، للضغط بهدف إيجاد حل لحقن دماء الفلسطينيين، وهو ما أكده وزير الخارجية عثمان الجرندي في تصريح خاص للجزيرة نت.

انتقاد الإدارة الأميركية

وأكد الجرندي أن تونس -وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن- تبذل قصارى جهدها رفقة دول صديقة لوضع حد لجرائم الاحتلال وحقن دماء الفلسطينيين.

وتابع "شرعنا في عقد جلسة مفتوحة مع أعضاء مجلس الأمن تحدثنا فيها بكل وضوح حول الهجمات الشرسة التي تقوم بها الآلة الحربية الإسرائيلية والتي ترقى لجرائم حرب وإبادة جماعية".

وأضاف الوزير أن هناك نية للتوجه أيضا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع تشارك فيه الدول الأعضاء حتى يتحرك المجتمع الدولي، ويخرج بموقف موحد بأنه لا يوجد حل إلا بإرجاع الحق لأصحابه.

وشدد الجرندي على أن الإفلات من العقاب يجب ألا يكون قاعدة يحتمي بها المعتدون على الشرعية الدولية وعلى الشعب الفلسطيني، وفق قوله.

وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو خرق لكل الأعراف الأممية والإنسانية، منتقدا موقف الإدارة الأميركية، داعيا إياها إلى "إعطاء مؤشر جديد على أساس البحث عن حلول دائمة وناجعة لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار المفاوضات الطبيعي بعيدا عن لغة الحروب".

حراك برلماني

وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي قد قاد بدوره حراكا دبلوماسيا من خلال إجراء عدة اتصالات هاتفية مع رؤساء برلمانات عربية وأفريقية، تطرقت أساسا للوضع في الأراضي المحتلة.

وشدد الغنوشي -في بيان رسمي- على ضرورة توحيد الصف العربي وشعوبه ضد انتهاكات جيش الاحتلال التي مسّت المقدسات واستهدفت الأرواح والمدنيين الأبرياء، مشيرا لأهمية اتخاذ المؤسسات العربية خطوات شجاعة لنصرة أهل غزة.

وأشار المكلف بالإعلام في البرلمان ماهر مذويب -في تصريح للجزيرة نت- إلى وجود "لحظة هدوء إيجابية" في تونس بين مختلف القوى السياسية والرئاسات الثلاث، بالتزامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني.

وعبّر مذيوب عن ارتياحه لترك هذه الأطراف "المناكفات السياسية والمعارك الأيديولوجية" جانبا، والوقوف صفا واحدا لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالجرائم التي يرتكبها المحتل بحق الأبرياء في غزة.

وأشار إلى أن البرلمان سيكون على موعد غدا مع جلسة استثنائية ستخصص للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، والمواقف المتخذة في شأنها.

وبخصوص الحراك الدبلوماسي الموازي الذي يقوم به رئيس البرلمان في علاقة بالقضية الفلسطينية، شدد مذويب على أن مجهودات الغنوشي تمثل تتمة للمجهودات الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس الجمهورية للضغط نحو وقف الهجمات الصاروخية في غزة.

ومن جانبه يجزم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي -في حديثه للجزيرة نت- على أنه مهما اشتدت الخلافات الداخلية، إلا أنها لا يمكن أن تكون مدخلا للانقسام حول قضية تاريخية وأخلاقية عادلة كقضية القدس.

وتابع "من يريد أن يقدم دعمه للشعب الفلسطيني عليه أن يترفع عن الخلافات الداخلية والتجاذبات السياسية والمعارك الأيديولوجية الضيقة، وأن يدخر كل هذه الطاقات لإسناد القضية الفلسطينية".

ودعا أمين الحزب الجمهوري إلى ضرورة الضغط الشعبي والسياسي على البرلمان، لتمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره مطلبا استعجاليا.