شاهد- كانت تلتقط أنفاسها بصعوبة.. شاب فلسطيني لوالدته تحت الركام: "أمانة يما خليكي معي"

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو وثقه شاب فلسطيني وهو يتحدث مع والدته تحت ركام منزلهما المدمر في مدينة غزة.

وقال الشاب -الذي صور الفيديو أول أمس السبت- باكيا "يما، أمانة يما خليكي معي يما، أمانة ما تسبينيش لحالي يما، أمانة يما خليكي.. يا عرب اطلعوا تحت الردم "، وكانت والدته تلتقط أنفاسها بصعوبة تحت الركام.

"أمانة يمّا خليكي معي ما تسبيني يمّا".. شاب يستنجد بأمه وهي تحت ركام المنزل الذي قصفته طائرات الاحتلال على ساكنيه في حي الرمال بغزة pic.twitter.com/mkLHb3bgy8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 17, 2021

وحسب نشطاء وإفادات عبر مواقع التواصل رصدتها وكالة "سند"، فقد تم توثيق هذا المقطع بعد قصف عدّة منازل دفعة واحدة في شارع الوحدة بمدينة غزة.

كما أن والدته لم تفارق الحياة ولكن والدها (جده) استشهد.