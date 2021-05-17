شاهد.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة تلفزيونية لحظة انطلاق صفارات الإنذار

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انسحاب قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي من مقابلة تلفزيونية عند انطلاق صفارات الإنذار.

وسارع الجنرال إليعازر توليدانو بمغادرة المقابلة مع القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي حين دوت صفارات الإنذار لتحذر من رشقة صاروخية جديدة انطلقت من قطاع غزة صوب المواقع الإسرائيلية.

كان قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال يتحدث عن ما يفعله في #غزة من قصف وعدوان، وأثناء الحديث هرب على الهواء مباشرة تحت دوي صافرات الإنذار إثر قصف من المقاومة على المنطقة التي يتواجد فيها.#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/v5iIx9BOBG — رضوان الأخرس (@rdooan) May 16, 2021

كان أمام الكاميرا يتفاخر بقدرات الجيش الصهيوني..#شاهد|| هروب قائد المنطقة الجنوبية اليعيزر توليدانو لحظة اطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف #غزة 👇👇 ارفعوا الرقابة العسكرية عن الصحافة الصهيونية، وسترون حجم الألم والوجع والخسائر التي تكبدها العدو الصهيوني.. #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/PlPD1WYOrT — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 16, 2021

قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي هرب من مقابلة مباشرة بعد دوي صفارات الإنذار بنتيفوت. ما معنويات الجنود؟ pic.twitter.com/fnLRQ8pQqw — Hanzala (@Hanzpal22) May 16, 2021

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يهرب على الهواء من صواريخ المقاومة التي باغتته أثناء مقابلة مع القناة ١٣ الإسرائيلية

ركزوا على ملامحه لحظة انطلاق الإنذار وهربه غير مبالٍ بالهواء 😂

هذا قائد الجيش ما بالك بالجنود والضباط pic.twitter.com/AntOgoEgAO — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) May 16, 2021