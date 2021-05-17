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شاهد.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة تلفزيونية لحظة انطلاق صفارات الإنذار

17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202106:28 AM (مكة المكرمة)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انسحاب قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي من مقابلة تلفزيونية عند انطلاق صفارات الإنذار.

وسارع الجنرال إليعازر توليدانو بمغادرة المقابلة مع القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي حين دوت صفارات الإنذار لتحذر من رشقة صاروخية جديدة انطلقت من قطاع غزة صوب المواقع الإسرائيلية.

 

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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