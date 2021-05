طالب العديد من الكويتيين بينهم نواب في مجلس الأمة (البرلمان) -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- بطرد السفير التشيكي مارتن دوفوراك بعد إعلانه التضامن مع إسرائيل في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، خلال وضعه ملصق "I Stand with Israel" (أنا داعم لإسرائيل) على الصورة الشخصية لحسابه على تطبيق إنستغرام. من جهتها استدعت الخارجية الكويتية دوفوراك وأبلغته باحتجاجها.

وعبّر مغردون كويتيون عن رفضهم للخطوة التي قام بها دوفوراك، عبر وسم #اطردوا_السفير_التشيكي الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على "تويتر".

كما أثارت الصورة استياء عدد من النواب في مجلس الأمة، حيث دعا النائب عبد الله المضف بـ "سرعة اتخاذ إجراء حازم بحق السفير". وقال النائب عبد الكريم الكندري "إعلان السفير تضامنه مع الكيان الصهيوني عمل استفزازي ويتنافى مع المهام الدبلوماسية المنوطة به، وهو الأمر الذي يستوجب على وزارة الخارجية اعتباره شخصاً غير مرحب به في الكويت".

وأما المحامي الدكتور محمد الدوسري، فقد خاطب وزير الخارجية بالقول "السفير التشيكي لم يحترم الأعراف الدبلوماسية، وبالتبعية لم يحترم بلدك، وضرب بذلك عرض الحائط، وأعلن تضامنه مع الكيان الصهيوني في عقر دارك. اتخذ قرارا قبل أن تتم مساءلتك".

ومن جانبها قالت المحامية حنان البسام "ما حدث من تجاوز ضد توجهات دولة الكويت الرسمية غير مقبول، فيجب تقديم مذكرة احتجاج ومنحه مهله لمغادرة البلاد".

وغرد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي قائلا "لله در الكويتيين وفزعتهم بإطلاق هاشتاغ (وسم) #اطردوا_السفير_التشيكي من #الكويت بعدما استفز السفير الكويتيين مخالفا الأعراف الدبلوماسية ووضع في بروفايله علم إسرائيل داعماً لجرائمها في حسابه في إنستغرام، مما اضطره بعد ذلك لتقديم اعتذار ركيك غير مقنع وحذف صورة علم الصهاينة ودعمهم من بروفايله".

وقد أشار كويتيون إلى أن من لا يحترم موقف بلادهم ومبادئها تجاه أي قضية، خصوصا القضية الفلسطينية، لا يمكن احترامه.

وعلى إثر ردود الفعل الغاضبة والمنددة، قام السفير التشيكي بحذف الملصق من على بروفايله الشخصي، في محاولة لتهدئة الرأي العام.

Ambassador Martin Dvořák deeply apologizes to all Kuwaitis and all others who might been touched by the photo, congratulating secretary Madeleine Albright, who is his personal friend. By mistake, this photo also appeared on the profile of the Czech Embassy in Kuwait.

— CzechEmbKuwait (@CzechEmbKuwait) May 17, 2021