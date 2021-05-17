بعد موافقة إدارة بايدن على صفقة أسلحة مع إسرائيل.. أردوغان: واشنطن تكتب التاريخ بيدين ملطختين بالدماء

كشفت مصادر صحفية أن واشنطن وافقت على صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل أسبوعه الثاني.

وقالت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الأميركية في مقال نشر اليوم الاثنين إنه تم في 5 أيار/مايو الجاري إبلاغ الكونغرس رسميا بالبيع المقترح.

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" أمس الأحد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت على بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الصفقة سيتضمن "صواريخ دقيقة".

وردا على تمرير الصفقة من قبل إدارة بايدن، قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إن "هذه الصفقة ستعتبر ضوءا أخضر للتصعيد، وتقوض جهود وقف إطلاق النار"، مضيفة "فظيع أن تمضي إدارة بايدن قدما في الصفقة".

من جهته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بايدن على الصفقة، وقال إن واشنطن "تكتب التاريخ بيدين ملطختين بالدماء" في إشارة إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي تعليق له اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدانماركي في كوبنهاغن إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه ندد بقصف منشآت صحفية وطبية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 10 مايو/أيار الجاري شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان خلال أسبوع إلى 212 شهيدا -بينهم 61 طفلا و36 سيدة- إضافة إلى إصابة 1400 بجراح متفاوتة الخطورة.