جابت المظاهرات الحاشدة نحو 40 مدينة مغربية اليوم الأحد دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ أسبوع، وبانتهاكات الاحتلال في القدس بما فيها حي الشيخ جراح، إضافة للانتهاكات والاقتحامات التي جرت بحق المسجد الأقصى مؤخرا.

وأفاد مراسل الجزيرة في الرباط المختار العبلاوي بأن أكبر المظاهرات شهدها وسط العاصمة وتحديدا أمام مقر البرلمان حيث تجمهر المئات للاحتجاج ونصرة لفلسطين.

وأوضح أن الاحتجاجات يشارك فيها مغاربة من مختلف الأطياف السياسية ومن مختلف الأعمار، رجالا ونساء وأطفالا، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الرباط دعما للقدس والأقصى وضد الاعتداءات الإسرائيلية (الأناضول)

ولفت المراسل إلى أن الأمر لا يتعلق بالرباط وحدها، وإنما خرجت مظاهرات في مراكش وطنجة وفاس ومكناس وآسفي وبني ملال وعشرات المدن المغربية الأخرى، حيث نظمت في وقت متزامن هذه المظاهرات للتنديد بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك.

وأطلقت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" نداء لتنظيم يوم وطني تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 15 هيئة مغربية مجتمعية سياسية ودعوية وحقوقية ونقابية وجمعوية، وقد استجابت لهذا النداء حوالي 40 مدينة.

ودعت حركة التوحيد والإصلاح -المقربة من حزب العدالة والتنمية- كافة الهيئات الشعبية المناصرة لقضية فلسطين إلى توحيد الجهود للقيام بكافة الأنشطة والفعاليات الداعمة لهبة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تنظيم مسيرة وطنية شعبية يعبر فيها المغاربة عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضهم للاحتلال الصهيوني.

وذكر المراسل أن هناك وقفات سيتم تنظيمها غدا في عدة مدن مغربية للتأكيد على وقوف المغاربة مع الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب.

وأمس السبت، خرج مغاربة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، ودعا المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة، إلى وقف الاعتداء على الفلسطينيين، ورفعوا شعارات منها "المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين"، منتقدين الصمت الدولي والعربي. وخرجت مظاهرات مماثلة في اليوم نفسه بمدينتي طنجة وخريبكة.

كما أن هناك دعوات إلى مسيرة وطنية تجوب الرباط الأحد القادم تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ومنذ الاثنين الماضي تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 200 شخص بينهم أطفال ونساء إضافة لمئات الجرحى وعشرات ألوف المشردين.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.