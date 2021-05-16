لحظة بلحظة.. تابع آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة بالونات تحمل ألوان علم فلسطين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد اعتدائها على سكان الحي ومتضامنين معهم حاولوا منعها من الوصول إليها.
يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة، مما خلف حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى، فيما ترد المقاومة الفلسطينية بمزيد من رشقات الصواريخ على بلدات ومدن إسرائيلية، من بينها تل أبيب.
وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:
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مندوب الصين: على مجلس الأمن أن يعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العنف وحماية المدنيين.
وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام: إسرائيل تلعب بالنار من خلال المساس بالمسجد الأقصى.
جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث التصعيد ومندوب الصين الذي يترأس الجلسة يدعو المجلس للكلام بصوت واحد.
مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيدا وأكثر من 50 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 120 صاروخا من غزة 55 منها استهدفت تل أبيب وبئر السبع وتم اعتراض معظمها.
مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابا فلسطينيا من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة الليلة الماضية
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منزلي يحيى السنوار القيادي في حركة حماس وشقيقه محمد القيادي في القسام في غزة.
وزارة الصحة الفلسطينية: 7 شهداء وأكثر من 40 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة أحدهما في طولكرم والآخر في الخليل.
الهلال الأحمر الفلسطيني: 580 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وبالغاز في الضفة خلال مواجهات مع الاحتلال.
مراسل الجزيرة: المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يبحث اليوم تطورات الأوضاع في ضوء التصعيد مع قطاع غزة.
وزارة الصحة الفلسطينية: 5 شهداء وأكثر من 40 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة
مراسل الجزيرة: طواقم الدفاع المدني في غزة تواصل البحث عن ناجين تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال الإسرائيلي.
وزارة الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و25 جريحا معظمهم أطفال ونساء جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي غزة وسط القطاع.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج في قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة عبر قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية.
مراسل الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل قصف شاطئ مدينة غزة بعدد من القذائف الصاروخية.
حماس: استهداف المدنيين لن يحد من ضربات المقاومة وكل جريمة يرتكبها العدو سيدفع ثمنها قبل أن تجف الدماء.
مراسل الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف شاطئ مدينة غزة وشمال القطاع بعدد من القذائف الصاروخية.
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و25 جريحا معظمهم أطفال ونساء جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من 100 غارة شنها الطيران الإسرائيلي خلال الساعة الماضية على قطاع غزة.
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: هناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل المستهدفة في شارع الوحدة.
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار.
مصادر إسرائيلية: القبة الحديدية اعترضت 5 صواريخ أطلقت على بئر السبع والنقب وسقوط 7 صواريخ بمناطق مفتوحة
مراسل الجزيرة: إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة النقب وبئر السبع وضواحيها.
مراسل الجزيرة: إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع الصناعة جنوب مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: دوي انفجارات عنيفة نتيجة تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
مصادر إسرائيلية: مسلحون أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قواتنا عند حاجز قلنديا شمال القدس.
مراسل الجزيرة: الغارات الإسرائيلية استهدفت الليلة مختلف محافظات قطاع غزة.
الهلال الأحمر الفلسطيني: 580 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وبالغاز في الضفة خلال مواجهات مع الاحتلال.
مراسلة الجزيرة: مستوطنون إسرائيليون يهاجمون عددا من منازل الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.
مراسل الجزيرة: طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل محمد السنوار القيادي في كتائب القسام في خان يونس.
وسائل إعلام إيطالية: عمال ميناء ليفورنو الإيطالي يرفضون تحميل أسلحة على متن سفينة متوجهة إلى إسرائيل.
مصادر إسرائيلية: الطيران الإسرائيلي شن عشرات الغارات على غزة.
موقع فلايت رادار: تعذر هبوط طائرة إسرائيلية في مطار بن غوريون نتيجة القصف الأخير على تل أبيب.
مراسل الجزيرة: 3 شهداء وعشرات الجرحى في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
مصادر طبية فلسطينية: وصول عشرات المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء الغارات الإسرائيلية.
مراسل الجزيرة: غارات جوية إسرائيلية تستهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 10 إسرائيليين أثناء هروبهم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب.
مراسل الجزيرة: غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف غرب مدينة غزة
مصادر طبية: استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمالي الضفة الغربية
مراسلة الجزيرة: سقوط صاروخ في شارع رقم 6 الرئيسي في تل أبيب
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة من الفلسطينيين شرق جباليا شمالي قطاع غزة
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي مجددا في تل أبيب والقبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ أطلقت من غزة
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط عدد من الصواريخ في منطقة يهودا وريشون لتسيون دون تسجيل إصابات
مراسلة الجزيرة نقلا عن مصادر إسرائيلية: 42 صاروخا سقطت على تل أبيب ووسط إسرائيل في رشقتين بعد منتصف الليل
مراسل الجزيرة: تعليمات لسكان تل أبيب ومحيطها بالتزام الملاجئ تحسبا لمزيد من الرشقات الصاروخية من غزة
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة
مراسل الجزيرة: الصواريخ التي أطلقت من غزة تصل هشارون شمال تل أبيب، في اتساع لدائرة المناطق المستهدفة.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي للمرة الثالثة بعد منتصف الليلة في تل أبيب بعد رشقة جديدة من الصواريخ.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي مرتين في تل أبيب ووسط إسرائيل، ومعلومات تفيد بأن 30 صاروخا استهدفتها.
مراسل الجزيرة: الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام استهدفت تل أبيب ووسط وجنوب إسرائيل والساحل.
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إعلان كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة للمدينة.
المتحدث باسم القسام: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وأسدود ردا على قصف برج الجلاء.
المتحدث باسم القسام: نبدأ في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود ردا على قصف برج الجلاء.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف برج الأندلس غربي مدينة غزة بعدد من الصواريخ.