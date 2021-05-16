لحظة بلحظة.. تابع آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة، مما خلف حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى، فيما ترد المقاومة الفلسطينية بمزيد من رشقات الصواريخ على بلدات ومدن إسرائيلية، من بينها تل أبيب.

وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 55 ثانية .

مندوب الصين: على مجلس الأمن أن يعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العنف وحماية المدنيين.

منذ 3 دقائق

وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام: إسرائيل تلعب بالنار من خلال المساس بالمسجد الأقصى.

منذ 3 دقائق

جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث التصعيد ومندوب الصين الذي يترأس الجلسة يدعو المجلس للكلام بصوت واحد.

منذ ساعة

مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيدا وأكثر من 50 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

منذ ساعة

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 120 صاروخا من غزة 55 منها استهدفت تل أبيب وبئر السبع وتم اعتراض معظمها.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابا فلسطينيا من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة الليلة الماضية

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

منذ ساعتين

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منزلي يحيى السنوار القيادي في حركة حماس وشقيقه محمد القيادي في القسام في غزة.

منذ ساعتين

وزارة الصحة الفلسطينية: 7 شهداء وأكثر من 40 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

منذ ساعتين

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة أحدهما في طولكرم والآخر في الخليل.

منذ ساعتين

الهلال الأحمر الفلسطيني: 580 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وبالغاز في الضفة خلال مواجهات مع الاحتلال.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يبحث اليوم تطورات الأوضاع في ضوء التصعيد مع قطاع غزة.

منذ 3 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: 5 شهداء وأكثر من 40 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: طواقم الدفاع المدني في غزة تواصل البحث عن ناجين تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال الإسرائيلي.

منذ 4 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و25 جريحا معظمهم أطفال ونساء جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

منذ 5 ساعات

مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي غزة وسط القطاع.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج في قطاع غزة.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منذ 6 ساعات

منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة عبر قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل قصف شاطئ مدينة غزة بعدد من القذائف الصاروخية.

منذ 7 ساعات

حماس: استهداف المدنيين لن يحد من ضربات المقاومة وكل جريمة يرتكبها العدو سيدفع ثمنها قبل أن تجف الدماء.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف شاطئ مدينة غزة وشمال القطاع بعدد من القذائف الصاروخية.

منذ 7 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و25 جريحا معظمهم أطفال ونساء جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

منذ 7 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من 100 غارة شنها الطيران الإسرائيلي خلال الساعة الماضية على قطاع غزة.

منذ 7 ساعات

الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: هناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل المستهدفة في شارع الوحدة.

منذ 7 ساعات

الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار.

منذ 7 ساعات

مصادر إسرائيلية: القبة الحديدية اعترضت 5 صواريخ أطلقت على بئر السبع والنقب وسقوط 7 صواريخ بمناطق مفتوحة

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة النقب وبئر السبع وضواحيها.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع الصناعة جنوب مدينة غزة.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات عنيفة نتيجة تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

مصادر إسرائيلية: مسلحون أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قواتنا عند حاجز قلنديا شمال القدس.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: الغارات الإسرائيلية استهدفت الليلة مختلف محافظات قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

الهلال الأحمر الفلسطيني: 580 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وبالغاز في الضفة خلال مواجهات مع الاحتلال.

منذ 8 ساعات

مراسلة الجزيرة: مستوطنون إسرائيليون يهاجمون عددا من منازل الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل محمد السنوار القيادي في كتائب القسام في خان يونس.

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام إيطالية: عمال ميناء ليفورنو الإيطالي يرفضون تحميل أسلحة على متن سفينة متوجهة إلى إسرائيل.

منذ 9 ساعات

مصادر إسرائيلية: الطيران الإسرائيلي شن عشرات الغارات على غزة.

منذ 9 ساعات

موقع فلايت رادار: تعذر هبوط طائرة إسرائيلية في مطار بن غوريون نتيجة القصف الأخير على تل أبيب.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: 3 شهداء وعشرات الجرحى في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

منذ 9 ساعات

مصادر طبية فلسطينية: وصول عشرات المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء الغارات الإسرائيلية.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: غارات جوية إسرائيلية تستهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ 9 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 10 إسرائيليين أثناء هروبهم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف غرب مدينة غزة

منذ 9 ساعات

مصادر طبية: استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 9 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمالي الضفة الغربية

منذ 9 ساعات

مراسلة الجزيرة: سقوط صاروخ في شارع رقم 6 الرئيسي في تل أبيب

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة من الفلسطينيين شرق جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي مجددا في تل أبيب والقبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ أطلقت من غزة

منذ 10 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط عدد من الصواريخ في منطقة يهودا وريشون لتسيون دون تسجيل إصابات

منذ 10 ساعات

مراسلة الجزيرة نقلا عن مصادر إسرائيلية: 42 صاروخا سقطت على تل أبيب ووسط إسرائيل في رشقتين بعد منتصف الليل

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: تعليمات لسكان تل أبيب ومحيطها بالتزام الملاجئ تحسبا لمزيد من الرشقات الصاروخية من غزة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة

رشقات من صواريخ المقاومة أطلقت بعد منتصف الليل (وكالة الأنباء الأوروبية)

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: الصواريخ التي أطلقت من غزة تصل هشارون شمال تل أبيب، في اتساع لدائرة المناطق المستهدفة.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي للمرة الثالثة بعد منتصف الليلة في تل أبيب بعد رشقة جديدة من الصواريخ.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي مرتين في تل أبيب ووسط إسرائيل، ومعلومات تفيد بأن 30 صاروخا استهدفتها.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام استهدفت تل أبيب ووسط وجنوب إسرائيل والساحل.

منذ 10 ساعات

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إعلان كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة للمدينة.

منذ 10 ساعات

المتحدث باسم القسام: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وأسدود ردا على قصف برج الجلاء.

منذ 10 ساعات

المتحدث باسم القسام: نبدأ في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود ردا على قصف برج الجلاء.