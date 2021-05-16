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الضفة تواصل انتفاضتها.. شهيدان برصاص جيش الاحتلال في طولكرم والخليل

قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية (الأناضول)
قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية (الأناضول)
16/5/2021

استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما تجددت المواجهات في ساعة مبكرة من فجر الأحد في مناطق متفرقة منها، بعد اشتباكات عنيفة جرت السبت وأسفرت أيضا عن جرح المئات من الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في القلب بطولكرم شمال الضفة الغربية، بينما استشهد آخر بينما كان يقود سيارته في مخيم الفوار للاجئين في الخليل.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القوات الإسرائيلية احتجزت المصاب ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم الإسعافات اللازمة له، وتركته ينزف لفترة قبل أن تسمح للطواقم الطبية بالوصول إليه بعد استشهاده.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "مركبة فلسطينية حاولت دعس جنود على حاجز عسكري، قبل أن يتم إطلاق النار على السائق وقتله".

المواجهات مع قوات الاحتلال شملت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية (الأناضول)

تواصل المواجهات

واندلعت مواجهات في ساعة مبكرة من فجر الأحد بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان باندلاع مواجهات على حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي قرب مدينة جنين (شمال)، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المدمع، لتفريق المحتجين الفلسطينيين.

كما اندلعت مواجهات مماثلة عند مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية، وفي بلدة حوارة بنابلس (شمال)، وبلدتي رأس كركر والنبي صالح غربي رام الله (وسط)، وبلدة إذنا بمحافظة الخليل (جنوب).

وكانت مواجهات السبت مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في الذكرى 73 للنكبة، وتضامنا مع غزة التي أدى العدوان عليها إلى إصابة أكثر من 550 فلسطيني بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، وفق ما أورده مراسل الجزيرة.

وخرجت مسيرات أمس السبت في مناطق عدة بالضفة الغربية، بينها نابلس وقلقيلية وطولكرم وطوباس (شمال)، ورام الله والقدس وبيت لحم (وسط)، والخليل (جنوب)، وذلك وسط حالة من الغليان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس والمسجد الأقصى.

مواجهات السبت مع قوات الاحتلال انطلقت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في الذكرى 73 للنكبة (الأناضول)

اشتباكات مسلحة

ووقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة، في ظل قصف صاروخي متبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

ونقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري عن مصادر إسرائيلية أن مسلحين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا، وأشارت إلى أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس وحاولوا إحراقها.

ويوم الجمعة، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح خلال مواجهات شملت جميع مدن الضفة الغربية احتجاجا على "العدوان" الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة.

وقد تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، جراء اعتداءات وحشية ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء، ومنهم 12 شهيدا في غارات شنت صباح الأحد إضافة لمئات الجرحى، فضلا عن دمار كبير في منازل المواطنين والبنى التحتية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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